Yılın e-spor turnuvası Intel Monsters Reloaded 2022'nin kazananı belli oldu!

Intel Monsters Reloaded 2022 turnuvası, dört aylık maratonun ardından büyük bir etkinlik ve nefes kesen maçlarla sona erdi.

Monster Notebook ve Intel iş birliğiyle düzenlenen, espor severlerin tüm dünyada heyecanla takip ettiği Intel Monsters Reloaded 2022 turnuvası, dört aylık maratonun ardından büyük bir etkinlik ve nefes kesen maçlarla sona erdi.

Intel Monsters Reloaded 2022 turnuvasının finalleri nefes kesti

İstanbul Beyoğlu, Grand Pera Emek Sahnesinde gerçekleşen yılın en iddialı espor organizasyonu, final maçlarının yanı sıra Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası, Türkçe Rap'in önemli isimlerinden KAMUFLE konseri, Cosplay gösterileri, Monster Notebook deneyim standları, 360 derece videolar ve yapay zeka (AI) robotları gibi çeşitli eğlenceli etkinliklere ev sahipliği yaptı.

Oyun severlerden büyük ilgi gören finaller ayrıca, sosyal medya üzerinden binlerce izleyiciye canlı olarak yayınlandı. Türkiye'den 2, Almanya'dan 1 ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden 1 takımın kıyasıya mücadele ettiği finallerin sonunda kupayı Eternal Fire Academy takımı kaldırdı. Turnuvanın ödül havuzundan yaklaşık 565 bin TL değerinde ödül dağıtıldı.

E-Spor nasıl ortaya çıktı ve gelişti?

Monster Notebook ve Intel iş birliğiyle düzenlenen Intel Monsters Reloaded 2022 espor turnuvası finalleri, İstanbul Beyoğlu'nda Grand Pera Emek Sahnesi'nde gerçekleşti.

Pandemiden sonra fiziksel olarak ilk defa gerçekleştirilen yılın en iddialı espor etkinliğinde, final maçları büyük sahnede, yüzlerce oyun tutkunu tarafından izlendi, ayrıca sosyal medya üzerinden tüm dünyaya canlı olarak yayınlandı.

Oyun severlerin büyük ilgi gösterdiği etkinlik, Cosplay gösterileri, Monster Notebook ürün ve aksesuarlarının tanıtıldığı deneyim alanları, 360 derece dönüşe sahip yapay zeka (AI) robotları gibi çeşitli aksiyonlarla büyük bir espor festivaline dönüştü. Etkinlikte ayrıca katılımcılar için mini turnuvalar düzenlenirken, bunları kazanan oyun severlere çeşitli aksesuarlar hediye edildi.

Final maçları arasında sahne alan, Türkçe Rap'in önemli isimlerinden KAMUFLE, Red Bull 64 Bars kapsamında yarattığı 64 satırlık parçasıyla gençlerden büyük ilgi gördü. Maçlar öncesi ana sahnede epik oyun müziklerini başarıyla seslendiren Monster Notebook Oyun Müzikleri Orkestrası ise tüm izleyicilerin beğenisini kazandı.

Finallerin sunuculuğunu Özgür "Root" Alagül ve Berke "Vlad" Kantürk üstlenirken maçın yorumcuları Anıl Can Başaran – GTRST ve Uzay Berkan Köse – UBEKA oldu.

Eternal Fire Academy kupayı kaldırdı!

Haziran ayında başlayan mücadeleye Türkiye'den katılan espor tutkunları CS: GO, FORTNITE ve PUBG turnuvalarında; Almanya ve Körfez Arap Ülkeleri'nden gelen katılımcılar ise CS: GO turnuvasında yarıştılar.

CS: GO finallerinde Türkiye'den Eternal Fire Academy ve Securitas, Almanya'dan TouchTheCrown ve Birleşik Arap Emirlikleri'nden B6a Ryhmestakımları yer aldı. Nefes kesen mücadelelerin sonunda Eternal Fire Academy şampiyonluğa ulaştı.

Global bir espor etkinliği olmasının yanı sıra farklı ülkelerden takımların birbirleriyle tanıştıkları ve espor ekosistemini geliştiren Intel Monsters Reloaded 2022'ye bu yıl 5 bine yakın espor oyuncusu katıldı. Turnuvada bu yıl ayrıca, ödül havuzunda toplanan yaklaşık 565 bin TL değerinde ödül takımlara dağıtıldı.

Göktuğ Okan Oğuz: "Monster Notebook olarak oyuncuların her zaman yanındayız"

Monster Notebook Satış ve Pazarlamadan Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Göktuğ Okan Oğuz, "Monster Notebook olarak pandemi döneminde evde olan gamer'ları bir araya getirmek üzere çıktığımız yolda nihayet Intel Monsters Reloaded 2022 finalini fiziki bir şölene dönüştürdük. Monster Notebook olarak espor'a yatırım yapıyor ve oyuncuların yanında olduğumuzu hissettirmek istiyoruz.

Gamer ve espor topluluğu oluşturma yolunda attığımız bu adımda üçüncü turnuvamızı geride bırakmanın gururunu yaşıyoruz. İş ortağımız Intel ile birlikte mevcut bir etkinliğe sponsor olmak yerine kendi turnuvamızı düzenlemek istedik. Bugün yaşanan heyecana ve katılıma baktığımda, mutluluk veren bir sonuca ulaştığımızı görüyorum.

Türkiye oyun ekosisteminin en sevilen aktörlerinden biri olarak, yine Türkiye'nin en iddialı, en uzun süren ve en fazla ödül havuzuna sahip turnuvalarından birini gerçekleştirdik. Intel Monsters Reloaded'a katılarak turnuvaları takip eden oyunculara ve başta Intel olmak üzere bu turnuvanın gerçekleşmesini destekleyen tüm paydaşlarımıza Monster Notebook adına teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Intel Monsters Reloaded, amatör veya profesyonel fark etmeksizin her seviye oyuncuya espor heyecanını doyasıya yaşatmayı hedefliyor.