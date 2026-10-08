Yerli teknoloji şirketi Ones Technology, CMMI'da seviye 5'e ulaştı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle

Yerli donanım ve yazılım üreticisi Ones Technology, süreç olgunluğunu iki basamak yükselterek CMMI Maturity Level 5 derecesine ulaştı. Şirketin donanım ve yazılım alanındaki Ar-Ge, geliştirme ve üretim süreçlerini kapsayan değerlendirme sonucunda elde edilen seviye, süreçlerin veriye dayalı, ölçülebilir ve sürekli iyileştirilebilir şekilde yönetildiğini ortaya koydu.

CMMI'DA İKİ BASAMAK BİRDEN YÜKSELDİ

CMMI Institute tarafından 2026'da yayımlanan "CMMI Technical Report: Performance Results" raporunda, 17 bin 416 organizasyonel birime ait 67 bin 658 performans hedefi incelendi. Ocak 2020-Aralık 2025 dönemini kapsayan çalışmada, bildirilen her 10 performans hedefinden 9'una yakınının karşılandığı veya aşıldığı belirtildi.

CMMI yaklaşımı, kuruluşların süreçlerini ölçülebilir, tekrarlanabilir, öngörülebilir ve sürekli geliştirilebilir hale getirmesini amaçlıyor. Ones Technology de son değerlendirmeyle süreç olgunluğunu iki basamak artırarak modelin en yüksek organizasyonel seviyesi olan Maturity Level 5'e yükseldi.

TÜRKİYE'DEN SEVİYE 5'E ULAŞAN ÜÇÜNCÜ ŞİRKET

Ones Technology Ar-Ge Birimleri Yöneticisi Güçlühan Kuzyaka, şirket olarak hem donanım hem de yazılım alanında CMMI Olgunluk Seviyesi 5'e ulaşan Türkiye'deki üçüncü şirket olduklarını belirtti.

Kuzyaka, bu seviyenin şirketin kurumsal süreçlerinin olgunluğunu, kalitesini, zamanlamasını ve hata payını matematiksel olarak yönetme kabiliyetini gösterdiğini ifade etti.

DONANIM VE YAZILIM SÜREÇLERİ BİRLİKTE DEĞERLENDİRİLDİ

CMMI Maturity Level 5, model kapsamında ulaşılabilen en yüksek organizasyonel olgunluk seviyesi olarak tanımlanıyor. Bu aşamada yalnızca süreçlerin standartlaştırılması ve ölçülmesi değil, elde edilen verilerin süreçleri sistematik biçimde geliştirmek için kullanılması da gerekiyor.

Ölçülebilir performans hedeflerinin belirlenmesi, süreçlerdeki değişkenliklerin analiz edilmesi ve gerçekleştirilen iyileştirmelerin sonuçlarının takip edilmesi, Level 5 yaklaşımının temel unsurları arasında yer alıyor.

Ones Technology'nin değerlendirmesinde ise yalnızca yazılım süreçleri değil, donanım tarafındaki Ar-Ge, geliştirme ve üretim süreçleri de ele alındı. Şirket, her iki alandaki süreçlerin birlikte değerlendirilmesiyle kendi sektöründe önemli bir başarıya ulaştığını belirtti.

ULUSLARARASI ÖDÜLLERLE DİKKAT ÇEKTİ

2008 yılında Ankara'da kurulan Ones Technology, kartlı ve biyometrik geçiş kontrolü, kimlik doğrulama ve güvenlik teknolojileri alanlarında faaliyet gösteriyor.

Şirket daha önce ABD merkezli Security Industry Association tarafından verilen SIA NPS Awards, European Product Design Awards ve Intersec kapsamında çeşitli uluslararası ödüllere layık görüldü.

Ones Technology, ürün ve çözüm geliştirme çalışmalarının yanı sıra süreç yönetimindeki yetkinliğini de CMMI Maturity Level 5 derecesiyle tescillemiş oldu.