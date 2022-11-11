Yerli silahlı robotlarımız Sarsılmaz ve SARBOT'u inceledik!

Dışişleri Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı ve diğer sivil ve askeri kamu kurumlarının katılım ve destekleriyle düzenlenen SAHA EXPO 2022 fuarı 25-28 Ekim tarihleri arasında ziyaretçilerini konuk etti. SDN Kurucusu Hakkı Alkan, Sarsılmaz Silah Sanayi'nin ürünlerine göz attı.

Yerli Silahlı Robot: Sarsılmaz ve SARBOT

Fuarda dikkat çeken silahlardan olan, geleceğin insansız savaş konseptli robotu olarak üretilen "SARBOT" tanıtıldı. Türk mühendislerinin ürünü olan ve Atak helikopterinde kullanılacak 20 milimetre burun topu, hava topu geliştirme projesinin bir ürünü olan Sarsılmaz ise, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin atış gücüne büyük katkı sağlayacak.

Türkiye'nin köklü silah üreticisi Sarsılmaz, Saha Expo Savunma Fuarında silahlı robotu Sarbot, zorlu arazi koşullarında yürüyebilen ve tehdit unsurlarını yok edebilecek robotik silah olarak SARBOT'u geliştirdi.

Yaklaşık 1 saatlik bir hareket ömrüne sahip olan SARBOT, her ortamda ve her hava koşulunda görevini başarıyla yerine getirebilecek. Hareket süresinin arttırılması üzerine çalışmaların sürdürüldüğü SARBOT'un, gelecek yıl Türk Silahlı Kuvvetleri'nin envanterine girmesi hedefleniyor.