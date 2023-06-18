TÜBİTAK SAGE'nin HGK-82'si test atışında başarılı oldu

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82) ile test atışında hedef başarıyla vuruldu.

TÜRKİYE Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (TÜBİTAK SAGE) tarafından geliştirilen Hassas Güdüm Kiti-82 (HGK-82) ile test atışında hedef başarıyla vuruldu.

Sanayi Ve Teknoloji Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; yerli imkanlarla geliştirilen HGK-82 için Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde test atışı yapıldı. Bayraktar Akıncı silahlı insansız hava aracına (SİHA) monte edilen HGK-82 ile test atışında, hedef başarıyla vuruldu. Bakan Mehmet Fatih Kacır, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada, "'Milli Teknoloji Hamlesi'nin meyvesi olan milli mühimmatlarımızın tam entegrasyonla çalışması, başarılı olmasından gurur duyuyoruz. Hassas güdüm kitlerinin SİHA'larda kullanılmasıyla Türk savunma sanayisi çok daha güçlü hale gelecek" ifadelerini kullandı.Çoklu atılabilen bir güdüm kiti olan HGK-82'in mevcut genel maksat bombalarına hassas vuruş yeteneği kazandırdığını anlatan Kacır, "Her türlü hava koşulunda kullanılabilen, gece ve gündüz ayrımı olmadan hareketli nesneleri vurabilen bir mühimmattan bahsediyoruz. Milli imkanlarla geliştirilen ve üretilen HGK-82 sistemi, savunma sanayisinde tam bağımsızlık iddiamız açısından oldukça önemli. Milli Teknoloji Hamlesi ile ülkemizde son dönemde savunma sanayisinin millileşmesine yönelik yapılan çalışmaların neticelerini en güzel şekilde almaya devam edeceğiz" dedi.