Yenilenebilir enerjide rekor büyüme!

Fosil yakıtlar yerini yavaş yavaş yenilenebilir enerji kaynaklarına bırakıyor. Özellikle Rusya-Ukrayna savaşının ardından oluşan enerji krizinin arından rüzgar türbini ve güneş panellerinin kullanımı bir kat daha artmış durumda. Yayımlanan yeni raporlar da bu durumun kanıtı niteliğinde.

Güneş ve rüzgar enerjisi kullanımı artıyor

Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'na (IRENA) göre, 2022'nin sonunda küresel yenilenebilir enerji üretim kapasitesi 295 gigawatt artarak 3 bin 372 gigawatt seviyesine ulaştı. Böylece temiz enerji üretimi 2022 yılında önceki senelere göre dünya genelinde yüzde 9,6 artmış oldu.

IRENA tarafından yayınlanan Yenilenebilir Kapasite İstatistikleri 2023, küresel belirsizliklere rağmen yenilenebilir enerjinin rekor seviyelerde büyümeye devam ettiğini gösteriyor. Fosil yakıtların kullanımındaki düşüş eğiliminin ise sürdüğünü görüyoruz.

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Enerji krizi devam ederken yenilenebilir enerji üretiminin artması büyük bir önem taşıyor. Diğer yandan iklim krizi ise asıl büyük sorun olarak insanoğlunun karşısında bulunuyor. Uzmanlar küresel ısınmayı 1,5 derece ile sınırlamak için yenilenebilir kaynakların artışının üç katına çıkması gerektiğini söylüyor.

2022'de birçok ülke yeşil enerji kapasitesini artırırken, bu anlamda en önemli büyüme Asya, ABD ve Avrupa'da gerçekleşti. IRENA, 2022 yılında eklenen yenilenebilir kaynak kapasitesinin neredeyse yarısının Asya kıtasında olduğunu ifade ediyor. Toplamda 1,63 terawatt (TW) yenilenebilir enerji kapasitesine sahip olan Asya'da, Çin yıl içinde 141 gigawatt kapasite ekleyerek bu konuda lider konumda bulunuyor.

Avrupa ve Kuzey Amerika'da yeşil enerji sırasıyla 57,3 GW ve 29,1 GW büyüdü. Afrika üzerinde 2,7 GW'lık bir artış görülürken Okyanusya'da ise 5,2 GW'lık bir büyüme gerçekleşti. Güney Amerika'da 18,2 GW'lık artış yer alırken, Orta Doğu'da ise 2022 yılında yüzde 12,8'lik rekor bir artışla 3,2 GW'lık yeni kapasiteye sahip oldu.

Hidroelektrik, küresel anlamda yenilenebilir enerjide en büyük payı almasına rağmen rüzgar ve güneş enerjisi kullanımı günden güne artıyor. Peki siz rüzgar ve güneş enerjisi kaynakları hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.

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