Yenilenebilir enerji fosil yakıtın önüne geçiyor: İşte çarpıcı rapor!

Son yıllarda tüm dünyada artan enerji maliyetleri ve azalan kaynaklar sorun baş göstermeye başladı. Buna çözüm olarak birçok ülke ve kurum yenilenebilir enerji alanına ciddi yatırımlarda bulunuyor. Uluslararası Enerji Ajansı Salı yaptığı açıklama ile gidişatı gözler önüne serdi.

Uluslararası Enerji Ajansı: "Yenilenebilir enerji, 2025'te kömürün önüne geçecek"

Son yıllarda enerji kaynaklarında yaşanan sorunlarla birlikte tüm dünya gözünü yenilenebilir enerji kaynaklarına çevirdi. Bu alanda yapılan büyük çaplı yatırımlar ve uzun vadeli planlar meyvesini verecek gibi görünüyor. Uluslararası Enerji Ajansı, yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının arttığına dikkat çekiyor.

Ajans, açıklamada dünya çapında yenilenebilir enerji kapasitesindeki büyümenin 2027 yılına kadar iki katına çıkacağını belirtti. Ayrıca önümüzdeki 5 yılda son 20 yılda olduğundan daha fazla bir büyüme bekleniyor.

Yenilenebilir enerji kaynakları, orta vadede kömür gibi zararlı gaz salınımı yapan yakıtlarında önüne geçecek. Uluslararası Enerji Ajansı raporuna göre yenilenebilir enerji kaynakları, 2025'in başlarında en büyük elektrik üretim kaynağı olarak kömürü geçecek.

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Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) İcra Direktörü Fatih Birol, konuya ilişkin olarak şu ifadeler yer verdi.

Dünya, önümüzdeki 5 yılda, önceki 20 yılda yaptığı kadar yenilenebilir enerji eklemeye hazırlanıyor. Bu, mevcut enerji krizinin nasıl daha temiz ve daha güvenli bir enerji sistemine doğru tarihi bir dönüm noktası olabileceğinin açık bir örneğidir. Yenilenebilir enerji kaynaklarının sürekli ivme kazanması, küresel ısınmayı 1,5 °C ile sınırlamak için kapıyı açık tutmaya yardımcı olmak için kritik öneme sahip.

Yenilenebilir enerji kaynaklarına yönelimin hızlanmasındaki en büyük etmenlerden birisi olarak Rusya'nın Ukrayna'yı işgal etme girişimi gösteriliyor. Savaş sonrası birçok ülke ve büyük şirketler, Rusya'ya karşı ambargo uyguluyor. Bunun karşılığında da Rusya'nın birçok ülkeye doğalgaz kesintisi yapabilme ihtimali yükseliyor. Hal böyle olunca özellikle Avrupa ülkeleri alternatif enerji kaynaklarına yöneldi.