Yeniden yapımların Yılın Oyunu ödülüne uygunluğu tartışılıyor

Video oyun endüstrisindeki olağanüstü başarıları onurlandırmak amacıyla her yıl düzenlenen Game Awards, 10. yıldönümü gösterisi öncesinde bir kez daha tartışmalara yol açtı. Bu kez tartışma, remake, yani yeniden yapımların prestijli Yılın Oyunu (GOTY) ödülüne uygun olup olmaması etrafında dönüyor.

Tartışmayı Resident Evil 4 Remake'in aday olması başlattı

Bu tartışmanın başlangıcı, 2023'ün başlarında çıkan ve büyük beğeni toplayan Resident Evil 4 Remake'in GOTY adayları arasında gösterilmesi oldu.

Eleştirmenler Resident Evil 4'ün yeniden yapım olmasının onu diğer orijinal oyunlara kıyasla dezavantajlı bir konuma soktuğunu savunuyor ve altı aday arasında en zayıf aday olarak nitelendiriyor.

Bu durum, GOTY kriterleri ve doğası gereği mevcut oyun içeriğini yeniden ele alan yeniden yapımların tamamen yeni sürümlerle aynı seviyede değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda soru işaretlerine yol açtı.

Tartışmalar, bazılarının The Game Awards'ın ilk kez bir yeniden yapımı en iyi ödül için aday göstermediğine dikkat çekmesiyle daha da karmaşık bir hal alıyor. Örneğin Final Fantasy VII Remake, bir önceki ödül töreninde GOTY adaylığı almış ve genel olarak önemli bir tepki görmeden kabul edilmişti.

Maybe a hot take but I don't think remakes should be nominated for GotY. I thought RE4 was a 5/5 game but it's weird to me that a remake takes priority for a nomination over a new game. — FightinCowboy (@Fightincowboy) November 13, 2023

Bu tanınma, oyun topluluğu tarafından yeniden yapımların önemli geliştirmelerle yapıldığında sektörün en yüksek ödüllerine aday olabileceğinin belli bir düzeyde kabul edildiğini gösteriyor.

Yeniden yapımların GOTY için uygun olduğunu savunan bir bakış açısı, bu oyunların geniş anlamda tamamen "yeni" olmasa da "yeni içerik" sunduklarını iddia ediyor. Capcom'un Resident Evil 4 Remake'i ve Square Enix'in Final Fantasy VII Remake'i söz konusu olduğunda, geliştirmeler görsel güncellemelerin ötesine geçiyor. Zira geliştiriciler genişletilmiş hikaye, geliştirilmiş oyun mekaniği ve zenginleştirilmiş karakter gelişimi gibi önemli yeni unsurlar eklediler oyunlarına.

Örneğin, Resident Evil 4'ün yeniden yapımı aksiyon sahnelerini güçlendirdi, bıçak gibi kırılabilir öğeler ekledi ve Ashley gibi karakterlere daha fazla derinlik kazandırdı. Benzer şekilde Final Fantasy VII Remake, ikonik Midgar ortamını yeniden tasarlayarak oyunculara şehri keşfetmek ve olaylarla etkileşim kurmak için tamamen yeni bir yol sundu. Bu yeniden yapımların hem eleştirel hem de ticari başarısı, izleyicilerin klasik oyunları yeniden canlandırmak için harcanan çabayı takdir ettiğini gösteriyor.

Yılın oyunu için oylamalar başladı! Nasıl oy verilir? (The Game Awards)

Nihayetinde, The Game Awards'ın bir yeniden yapımı GOTY kategorisine dahil ederek hata yapıp yapmadığı sorusu, bireysel bakış açılarına ve niyet yorumlarına bağlı olarak öznel bir konu. Sizin fikriniz nedir? Düşüncelerinizi yorumlarda bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.