Yeniçağa'da TÜBİTAK Bilim Fuarı açıldı

Güncelleme:
Yeniçağa Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu, TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı 17 projeyi sergiledi. Fuarın açılışını kaymakamvekili ve belediye başkanı gibi protokol üyeleri yaptı.

Yeniçağa Borsa İstanbul İmam Hatip Ortaokulu tarafından TÜBİTAK 4006-B Bilim Fuarı açıldı.

4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında öğrenci ve öğretmenlerin hazırladığı 17 projenin sergilendiği fuarın açılışını Yeniçağa Kaymakamvekili Mustafa Şahin, Belediye Başkanı Recai Çağlar, kurum müdürleri, idari amirler ve protokol üyeleri yaptı.

Programda öğrencilerin farklı alanlarda hazırladığı projeler, davetliler tarafından incelendi. Bilimsel düşünme, araştırma ve üretkenliği teşvik etmeyi amaçlayan fuarda sergilenen çalışmalar beğeni topladı.

Okul yönetimi, fuarın hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Kaynak: AA / İsmail Kabasakal
Yorumlar (3)

Haber YorumlarıBerk Uluyurt:

Yine haberler sadece açılışını yazıyor, projelerin ne olduğu hiç önemli değilmiş anlaşılan ????

Haber YorumlarıSevda Aktaş:

17 proje ha. Güzel. Ama kim para veriyor bunlara? Harita yapıldı mı hiç? Kimler kazanacak daha sonra? Her seferinde aynı öğrenciler mi seçiliyor? Protokol üyeleri gittikten sonra bu projeler ne oluyor merak ettim.

Haber YorumlarıRıfat Güler:

Çok güzel bir girişim ?? Gençlerimizin bilime yönlendirilmesi çok önemli bence. Bu tür faaliyetler sayesinde çocuklarımız araştırmacı ve meraklı bireyler oluyorlar ?? İmam Hatip okullarımızda da böyle faaliyetlerin yapılması bizim geleceğimiz için umut verici ?? Emeği geçenlere başarılar diliyorum!

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

