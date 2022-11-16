Yeni Harry Potter filmi geliyor!

Ortaya atılan bilgilere göre Jack Thorne tarafından yazılan Harry Potter ve Lanetli Çocuk, filme çevriliyor!

J. K. Rowling'in aynı adındaki romanlarından uyarlanan Harry Potter, yediden yetmişe seviliyor. Son yıllarda azalan ilgiyi gören yapımcı şirketin CEO'su, yeni bir filmi hakkında sinyaller verdi. İşte Harry Potter ve Lanetli Çocuk olacağı iddia edilen filmin konusu ve ayrıntıları.

Harry Potter ve Lanetli Çocuk film oluyor

Warner Bros. Discovery'nin yapımcılığını üstlendiği Lanetli Çocuk tiyatrosu, hayranlarından geçerli bir not aldı. Bunun üzerine serinin kazancının azaldığını gören şirketin, Jack Thorne tarafından yazılan oyunun beyaz perdeye aktaracağı söyleniyor.

Ortaya atılan iddialara göre Warner Bros. Discovery CEO'su David Zaslav, Harry Potter serisini yeniden canlandırmaya çalışıyor. Harry Potter ve Lanetli Çocuk (Harry Potter and the Cursed Child) tiyatro oyununun serinin devamı olacak şekilde beyaz perdeye aktarılacağı belirtildi.

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Geçtiğimiz günlerde röportaj veren David Zaslav, söyledikleriyle bu iddiaları doğrular nitelikle. Zaslav, stüdyonun 15 yıldır yeni bir Harry Potter filmi yapmadığını belirtti. Aynı zamanda seriyi yeniden canlandırmak istediğini de aktardı.

Bunların yanı sıra Harry Potter karakterini canlandıran Daniel Radcliffe, seriye geri dönmek istemediğini belirtmişti. Ayrıca şirketin büyük gelir kaynaklarından birinin de Harry Potter serisi olduğunu da belirtmekte fayda var.

Lanetli Çocuk ve hikayesi

Lanetli Çocuk tiyatro oyunu, Ölüm Yadigarlarındaki olayların tam 19 yıl sonrasını konu alıyor. Büyü Bakanlığı'nda çalışan Harry Potter ve küçük oğlu Albus Severus Potter'ın yaşadıkları anlatılıyor. Hogwarts'daki ilk yılına hazırlanan Severus ve yakın arkadaşı Scorpius ilk yıllarından başlarını oldukça büyük bir belaya sokar. Bu bela, ikilinin geçmişi ve geleceğini sorgulamasına sebep olur.

Peki sizler beyaz perdeye aktarılacağı iddia edilen Harry Potter ve Lanetli Çocuk hakkında neler düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!