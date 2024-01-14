Üye Girişi
Haberler

Yeni Dodge Charger Tasarımı Ortaya Çıktı!

Güncelleme:
Abone Ol

Dodge tarafından yapılan bir Instagram paylaşımıyla yeni Dodge Charger'ın tasarımı hakkında ipuçları verildi. Yeni modelin daha alçak bir buruna, güçlü görüntüsünü koruyan ön panjura ve değişen arka stop lambalarına sahip olduğu görülüyor.

Amerikan otomobil markaları yeni yıla hızlı giriş yaptı. Kötü de olsa Chevrolet'in Camaro üretimini bitirdiği haberini paylaşmıştık. Bunun arkasından birçok kişi "American Muscle Car" sınıfının sonunun geldiği gibi yorumlarda bulunmuştu. Ancak Dodge tarafından yapılan bir Instagram paylaşımı bunun böyle olmadığını gösterdi. Yapılan paylaşımda yeni Charger bizlere göz kırpıyor olabilir. İşte yeni Dodge Charger olduğu tahmin edilen otomobil ve detayları…

Yeni Dodge Charger böyle gözükebilir! İşte dikkat çeken paylaşım!

Otomobil üreticileri yeni modellerinin üzerlerine kamuflaj kaplama yaparak onları gizlerler. Ancak Dodge buna farklı bir yaklaşım yaptı. Otomobil üreticisi yeni Charger olduğu tahmin edilen bir modelin fotoğraflarını yayınladı. Konuyla ilgili yapılan paylaşımlarda otomobil net olarak gösterilmedi. Olayın içerisinde büyük bir gizem yaratıldı.

Yapılan paylaşımlara göre yeni Charger daha alçak bir buruna sahip olacak. Daha düz bir ön panjur tasarımına sahip olan kaslı ve güçlü görüntüsünü çokta kaybetmemiş. Bunun yanında yan taraflara bakıldığında dev çamurluklar kendini iyiden iyiye gösteriyor. Panjur içerisinde şerit LED gündüz farları dikkatlerden kaçmıyor.

Arka tarafa geldiğimizde de tasarım anlamında ciddi değişiklikler göze çarpıyor. Marka ilk etapta ikonik arka duruşu bozmamış gibi gözüküyor. Fakat aslında bir çerçeve görevi gören arka stop lambalarının daha düz bir forma geldiği fark ediliyor. Bunun yanında otomobilde 2 adet kare stop veya geri vites lambası olduğu göze çarpıyor.

Mazda ve Toyota güçlerini birleştiriyor! Fiyatlar ucuzlayabilir

Otomobilin üzerinde bulunan jantlar ise muhtemelen geçici süreyle kamuflaj amaçlı takılmış. Aracın üretime geçeceği jantların daha farklı ve karakteristik olacağı düşünülüyor. Bazı dedikodulara göreyse otomobil elektrikli bir üniteye sahip olacak. İlk etapta bu "yenilik" kokan hareket kulağa hoş gelse de gönderinin yorumlarında sıkça "v8 motorları geri getirin!" ibareleri yer alıyor. Unutmadan ekleyelim otomobil 2024 yılı içerisinde satışa çıkacak.

Bu da aslında biraz da olsa yeni çağ otomobilleri ile eski nesil otomobilcilerin hiç bitmeyecek kavgalarından birinin ön izlemesi diyebiliriz. Peki siz yeni Dodge Charger tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar bölümünde belirtmeyi unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

Chevrolet Instagram Dodge Otomobil Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Bugün hangi maçlar var? Bugün maç var mı? 14 Ocak Pazar Bu akşam hangi maçlar var, hangi kanalda? Barış Karadeniz öldü mü? Barış Karadeniz kaza mı yaptı, sağlık durumu nasıl? Dün gece İstanbul, İzmir ve Ankara'da Deprem Oldu mu? 14 Ocak'ta Deprem Oldu mu? Son Dakika Deprem Haberleri! BİM AKTÜEL 14 OCAK 2024 | Bugün, bu hafta Bim'e hangi ürünler gelecek? Bim aktüel ürünlerde neler var? Okulların Kapanmasına Kaç Gün Kaldı (SAYAÇ)? 14 Ocak Okullar ne zaman, hangi tarihte kapanacak? Süper Loto sonuçları açıklandı mı? 14 Ocak Süper Loto kazanan numaralar neler? Süper Loto sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Şans Topu sonuçları açıklandı mı? Şans Topu sonuçları ne zaman açıklanır? 14 Ocak 2024 Pazar Şans Topu sonuçlarına ne zaman, nereden bakılır? Son Depremler! Bugün İstanbul'da deprem mi oldu? 14 Ocak AFAD ve Kandilli deprem listesi! 14 Ocak Ankara'da, İzmir'de deprem mi oldu? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Amenerrasulü oku ve dinle! Amenerrasulü Türkçe anlamı Amenerrasulü okunuşu ve anlamı nedir? Amenerrasulü duası, Arapça yazılışı ve Türkçe meali nedir? Krunic Müslüman mı, Hıristiyan mı? 14 Ocak 2024 Resmi Gazete ATAMA KARARLARI! Bugünün kararları neler? 14 Ocak Resmi Gazete yayımlandı! 32266 sayılı Resmi Gazete atamalar listesi! Sevililer Günü Hediyesi! Erkek ve Bayan için ne alınır? En güzel sevililer günü hediyeleri 4. Sınıfta Takdir, Teşekkür var mı? 4. Sınıfta belge alınıyor mu, hangi belgeler var? Kopuk dizisi ne zaman başlıyor, ilk bölüm ne zaman?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title