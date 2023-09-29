Ünlü bir cep telefonu markasının yeni modeli, Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilerek satışa sunuldu. Kadıköy'de ise cep telefonunun yeni modelini almak isteyen vatandaşlar mağaza önünde sırada bekledi. Ünlü markanın son çıkardığı modelin fiyatı GB seçeneğine göre 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkıyor.

Yeni çıkan cep telefonları Karaköy'deki mağazaya helikopterle getirildi.

Ozan URAL- Delil ATAK- Cengiz ÇOBAN - Hiba KARGI/İSTANBUL, ÜNLÜ cep telefonu markasının yeni modeli, Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilerek satışa sunuldu. Kadıköy'de ise cep telefonunun yeni modelini almak isteyen vatandaşlar mağaza önünde sırada bekledi. Ünlü markanın son çıkardığı modelin fiyatı GB seçeneğine göre 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkıyor.

Ünlü bir cep telefonu markasının merakla beklenen yeni modeli, İstanbul'da saat 00.00'da satışa sunuldu. Vatandaşlar, İstanbul'da bir çok alışveriş merkezinde satışa çıkan yeni model telefonu almak için saatler öncesinden sıraya girdi. Karaköy sahilde bulunan bir alışveriş merkezine helikopterle getirilen cihazlar, çatıdan dağcı ekipmanlarıyla sarkan 2 kişi tarafından mağazaya indirildi. Hazırlanan görsel şov eşliğinde satışa sunulan yeni model cep telefonuna vatandaşlar yoğun ilgi gösterdi.

"BATMAN'DAN GELİYORUM"

Ünlü markanın, Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan mağazasının önünde ise bir grup vatandaş sabah saat 08.00'deki açılış saatini bekledi. Batman ve Malatya'dan geldiklerini ifade eden Adnan Koşar "Ben Batman'dan geliyorum. Bu arkadaş Malatya'dan geliyor. Ben 1 hafta önce sipariş verdim. Başka bir marketten aldım. Sabah 06.00'ya kadar buradayız." dedi.

"İLK BİZ ALALIM DEDİK"

Yeni modele bir an önce sahip olmak isteyen Kenan Sarıkaya "Yeni çıkıyor. Bizde bir heves ettik. Alacağız buradan ve gideceğiz, sabah 08.00'e kadar mecbur buradayız. Erkenden gelip alalım dedik. İlk bize gelsin telefon. Bekleniyordu da telefon dedik ilk biz alalım. Dedik ki sabaha kadar oturacağız orada perişan oluruz orada bir de sandalye atalım bekleyelim. Sıkıntı olmasın uyursak da üstünde uyuyalım diye. İçecek kahve, çekirdek, cips herşeyimizle buradayız" diye konuştu.

"90 BİN LİRAYA HAZIR MÜŞTERİM VAR"

Ticaret yapmak amacıyla sırada beklediğini dile getiren Mehmet Fatih Altunç "Ben ticari amaçla bekliyorum. Biz bu telefonun lansmanına geldik. Sabah baktım 'enayiler' demişler. Alıyorlar işte yerlerde yatıyorlar. Biz o gün geldik 4 tane telefon aldık. Üzerine 10 lira koyduk, 40 lira para kazandık geçen sene. 40 bin liranın para olduğu zaman, ben yatırımcıyım arkadaşlarımı topladım adam başı bir iki tane alacağız abi 10 lira koysak 8 tane alsak 80 bin lira yapıyor, 80 bin lira kim kazanıyor? 10 satıyorum 1 tane bana kalıyor. Ben teknolojği bağımlısı değilim kullanıyorum. Müşterilerime teşekkür ediyorum ama benim müşterim teknoloji bağımlısı ilk kullanma hastası olduğu için arz talep talep karşılanmıyor kara borsaya düşüyor 76-77 liradan satacaklar, ben 85-86 liradan satacağım. Benim 90 bin liraya hazır müşterim var" dedi.

"BU ŞEKİLDE KARABORSAYA DÜŞÜRÜYORLAR"

Yeni çıkan modellerin karaborsaya düştüğünü ifade eden Osman Gün "Dedi ki ben bu telefonu asla kullanmak için burada 8-9 saat beklemem. Ben ticaret adamıyım dedi. O adam ticaretini yapacak bunun, gidecek telefonu misal veriyorum 70 bin liraya alacak, gidip yarın dükkana 85 bin liraya koyacak. Ne yani sırf şurada sekiz saat beklemediğim için neden 15 bin daha fazla vereyim ki? Karaborsaya düşürüyorlar böyle" şeklinde konuştu.

"UYUYAKALDIK YİNE DE BEKLİYORUZ"

Ünlü cep telefonu markasının 66 bin liradan başlayıp 93 bin liraya kadar çıkan modeli için bekleyiş markanın Bağdat Caddesi'ndeki mağazası önünde sabah da devam etti. Kenan Sarıkaya "Dün sabah 10.30'dan beri bekliyorum.Çok yoğunluk var rezervasyon yaptırdık alacağız şimdi " dedi. Mazlum Azsayar ise, "Biz de gece saat 00.00'dan beri bekliyoruz. Çok yoğunluk var. Bu kadar para veriyoruz. "dedi. Osman Gün ise, gece saat 23.00'ten beri arkadaşıyla dönüşümlü beklediğini belirterek, "En düşük modeli 65 bin lira, en yüksek modeli ise 98 bin liraya kadar çıkabiliyor. Şu an ön satış var internetten alırsanız 7-8 haftaya teslimatı var. Burada gelip sıra beklerseniz sabah randevu alabiliyorsunuz. Bekliyoruz biz de" dedi.