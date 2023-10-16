Evet, evet biliyoruz herkes yeni iPad modellerini görmek için sabırsızlanıyor. Yayınlanan raporlar gelen tarihler Apple iPad modellerini işaret ediyor. Ancak bazı analiz uzmanlarına göre yeni iPad modellerinin yanında farklı ürünler de gelecek. Ortaya çıkan bazı raporlar şu anda herkesi ikiye bölmüş durumda. Peki son durum ne? İşte detaylar…

Yeni Apple Pencil ile iPad'ler çağ atlayacak!

Çok sayıda rapor ve tahmin Apple'ın bu hafta yenilenmiş iPad Air, iPad Mini ve giriş seviyesi iPad modellerini duyurmayı planladığını belirtiyor. Japon teknoloji sitesi Mac Otakara ise yeni iPad'ler ile birlikte üçüncü nesil Apple Pencil'ın duyurulmasının daha muhtemel olduğuna inanıyor. En baştan belirtmek gerekirse bu kötü bir haber değil zira manyetik uçlu Apple Pencil'da iPad kullanıcıları tarafından merakla bekleniyordu.

Mac Otakara tarafından paylaşılan raporda ise "iPad'in kendisine yönelik bir güncelleme yerine, değiştirilebilir mıknatıslı uçla gelecek olan Apple Pencil 3'ün piyasaya sürüleceği bekleniyor." ifadesi yer aldı. Peki manyetik uçlu Apple Pencil tam olarak ne fark sunacak derseniz aslında iPad serisine bir çağ atlatacağını söyleyebiliriz. Çünkü manyetik uca sahip yeni seri sayesinde birden fazla amaca hizmet edilebilecek.

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Yukarıda belirttiğimiz ifadeyi açıklamamız gerekirse iPad serisi cihazları birçok farklı profilde kullanıcı kullanıyor. Bunlara örnek olarak bir mühendis bir resim öğretmeni ve bir öğretim görevlisini verebiliriz. Fark ettiğiniz üzere biri teknik çizim yapmak isterken biri resim yapmak isteyecek ve diğeri de sadece not almak için kalemi kullanacak. Bu sebeple değiştirilebilir manyetik uca sahip bir Apple Pencil aklınıza gelebilecek her senaryoya uyum sağlayacak şekilde donatılmış olacak.