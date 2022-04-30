Yatırım danışmanlığı şirketi, Türk Metaverse'üne yatırım yaptıklarını açıkladı

Mart ayının sonunda gerçekleştirilen Forum Metaverse etkinliğiyle yeni teknoloji trendlerinin yakından takip edildiği Türkiye'de, metaverse teknolojisine duyulan ilginin son somut çıktısı yatırım danışmanlığı şirketi Trem Global'den geldi. Şirket, Solana blokzinciri üzerinde geliştirilen MetaAge isimli metaverse platformuna yatırımlarını duyurarak ilklerden birini gerçekleştirdi.

"PLATFORM, TÜM KULLANICILARA AÇILDI"

Konuyla ilgili değerlendirmelerini paylaşan MetaAge Kurucu Ortağı ve Proje Yöneticisi Mustafa Ekinci, "Solana blokzincir ağı üzerinde geliştirdiğimiz MetaAge ile Türkiye'nin yerli sanal evrene güvenle giriş yapabilmesini ve bu evreni küresel kullanıcılarla paylaşabilmesini olanaklı kılıyoruz. Şu an Alpha versiyonu internet sitemiz üzerinden deneyimlenebilen platform, 23 Nisan itibarıyla tüm kullanıcılara açıldı" dedi.

KULLANICILAR OYUN GELİŞTİRİRKEN GELİR DE ELDE EDEBİLECEK

CoinMarketCap verilerine göre milyarlarca dolarlık piyasa değerleriyle ilk üç sırada Decentraland, ApeCoin ve SandBox gibi metaverse projelerinin yerel para birimleri yer alırken, sanal evrenler büyük ekonomiler yaratıyor. Solana blokzinciri üzerine kurulan platformun kendi para birimi $AGE ile sunulacağını hatırlatan Mustafa Ekinci, "Kullanıcılar bu para birimini kullanarak LAND adını verdiğimiz parselleri satın alabiliyor ve MetaAge Yapı Sistemi'yle mağaza, sanat galerisi ya da herhangi bir yapı inşa edebiliyor. Ayrıca platform, bir oyun yapım sistemini de içeriyor. Bu sayede platform kullanıcıları kendi metaverse oyunlarını oluşturabiliyor. Öte yandan kullanıcılar, platformun oyna-kazan yöntemiyle sunduğu temel oyunları ve sosyalleşme amacı taşıyan mini oyunları tek başlarına ya da diğer kullanıcılarla deneyimleyebiliyor" ifadelerini kullandı.

23 NİSAN METAVERSE'TE DE KUTLANDI

Türkiye'nin de mart ayının sonunda düzenlediği Forum Metaverse etkinliğiyle, bu yeni kavramların öncüsü olma vizyonunu gösterdiğini vurgulayan Mustafa Ekinci, değerlendirmelerini şu ifadelerle sonlandırdı:

"Web 3.0 teknolojisi bizi çok heyecanlandırıyor. Artırılmış gerçeklik teknolojisinden beslenerek sınırları kaldıran bu yeni internet konseptini yalnızca sosyal medyanın değil, internetin yeniden keşfi olarak tanımlayabiliriz. Web 3.0'ın öne çıkan kavramlarından metaverse, iş dünyası tarafından da yakından takip ediliyor. İş ortaklarımızdan, yatırım danışmanlığı şirketi Trem Global, ilk metaverse toplantısını MetaAge'de gerçekleştirdi. 23 Nisan'da tüm internet kullanıcılarının erişimine açtığımız Alpha sürümümüz, Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'mızın kutlandığı ve İstiklal Marşı'mızın metaverse'te yankılandığı bir törene de ev sahipliği yaptı. Böylece 23 Nisan'ı şu an için test sürümünde 27 avatarın yer aldığı ve çeşitli P2E- F2P oyunların oynanabildiği MetaAge'de kutlamış olduk. Sınırsız olanak sunacağımız bu evrenin ilk kullanıcılarına, ömür boyu ücretsiz giriş hakkı tanıyacağız."

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