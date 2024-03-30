Üye Girişi
Haberler

Yapay Zeka Sohbet Botları Bilgi Kaynaklarını Belirtmeye Başlıyor

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Yapay zeka teknolojisi hızla gelişiyor ve bu gelişmelerle birlikte yapay zeka tabanlı sohbet botları da iyice hayatlarımıza giriyor. OpenAI tarafından geliştirilen ChatGPT gibi bu tür botlar, kullanıcılarla etkileşim kurarak çeşitli konularda yardımcı olabiliyorlar. Ancak, bu tür botların güvenilirliği ve bilgi kaynakları, son zamanlarda dikkat çekmeye başladı.

ChatGPT artık yararlandığı kaynakları sunacak

Microsoft'un Copilot'u gibi bazı yapay zeka tabanlı sistemler, bilgi sağlarken kaynaklarını da belirtiyorlar. Bu, bilginin güvenilirliğini artırmanın yanı sıra kullanıcıların konu hakkında daha fazla bilgi edinmelerini sağlıyor.

We're making links more prominent when ChatGPT browses the internet. This gives more context to its responses and makes it easier for users to discover content from publishers and creators. Browse is available in ChatGPT Plus, Team and Enterprise. pic.twitter.com/1ChlZvVMUy

— OpenAI (@OpenAI) March 29, 2024

OpenAI, resmi X hesabı üzerinden yaptığı duyuruyla ChatGPT'nin yeni bilgi kaynaklarını belirtme özelliğini tanıttı. Artık ChatGPT, yanıtlarında kullandığı bilgilerin kaynaklarını belirterek kullanıcılara daha fazla güven sağlayacak. Örneğin bir iddiada bulunduğunda, iddiasının sonuna ilgili web sitelerinin bağlantılarını ekleyerek kullanıcıların konu hakkında daha derinlemesine araştırma yapmalarını sağlayacak.

Ancak, bu özelliğin bazı kullanıcılar için erişilebilir olmayabileceği bir gerçek. ChatGPT'nin bu özelliği, ChatGPT Plus, Team ve Enterprise gibi ücretli sürümlerle sınırlı olabilir. Bu da bazı kullanıcıların bu özelliği kullanmak için ek ücret ödemek zorunda kalabilecekleri anlamına geliyor.

Microsoft Copilot gibi diğer yapay zeka sistemlerinin bu özelliği ücretsiz olarak sunması, ChatGPT'nin bu konuda geride kalmasına neden olabilir. Kullanıcıların güvenilir ve izlenebilir bilgilere ücretsiz olarak erişim sağlaması önemlidir ve bu nedenle, ChatGPT'nin bu özelliğini ücretsiz kullanıcılara da sunması gerekebilir.

Microsoft ve OpenAI'den dev yatırım! Stargate geliyor

Sonuç olarak, yapay zeka tabanlı sohbet botlarının bilgi kaynaklarını belirtme özelliği, kullanıcıların bilgilere güven duymaları ve daha fazla bilgiye erişmeleri açısından önemlidir. Ancak, bu özelliklerin kullanıcılar için erişilebilir olması da önemli.

Bu nedenle ChatGPT gibi platformların bu özelliği daha geniş bir kullanıcı kitlesine sunması gerek. Siz ne düşünüyorsunuz? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı lütfen unutmayın.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

ChatGPT Teknoloji Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Sandık görevlisi ücreti nereden alınır 2024? Sandık görevlisi ücreti nereden ödeniyor? Ramazan Bayramı tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili ayın kaçında, hangi tarihte? Napoli - Atalanta maçı hangi kanalda, saat kaçta? Napoli - Atalanta maçı nereden izlenir? Tarsus Belediyesi hangi parti? Tarsus Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? Hangi maç, hangi kanalda yayınlanacak? Hangi maç nerede yayınlanıyor? 30 Mart 2024 Salı Akşamı Hangi Diziler Yayınlanıyor? TV Yayın Akışı! Seçim günü marketler açık mı? 31 Mart Pazar seçim günü marketler kapalı mı olacak? Oy kağıdım gelmedi, oy kağıdı olmadan oy kullanılır mı? Seçmen bilgi kağıdı olmadan oy verilir mi, zorunlu mu? Seçim sonrası tatil mi 2024? Seçim sonrası tatil var mı, kaç gün tatil var? Seçim sonrası Pazartesi günü tatil olacak mı? OY NE ZAMAN KULLANILACAK 2024: Oy verme saatleri saat kaçta başlıyor, bitiyor? İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer iller... Seçmen kağıdı olmadan oy kullanılır mı? 31 Mart Yerel Seçimleri seçmen kağıdı gerekiyor mu, zorunlu mu? Seçim propaganda yasağı ne zaman başlıyor? Seçim propaganda yasağı başladı mı, saat kaçta bitiyor? OY VERME SAAT KAÇTA BAŞLIYOR? 31 Mart Pazar oy verme işlemi hangi ilde ne zaman başlıyor, bitiyor? YEREL SEÇİM OY PUSULASI NASIL OLACAK? 31 Mart Yerel Seçimde kaç zarf, kaç pusula olacak? SEÇİM YASAKLARI NELERDİR? YSK tarafından uygulanmakta olan Seçim yasakları ne zaman başlıyor, bitiyor?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title