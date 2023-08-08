Yapay Zeka Şifreleri Dinleyerek Kırabiliyor

Yapay zekanın siber güvenlik alanında yaratabilecek açıklar, araştırmacıları korkutuyor. ABD'de yürütülen son çalışma, yapay zekanın klavyedeki tuş seslerini dinleyerek şifreleri neredeyse yüzde 100 doğru şekilde tahmin edebildiğini gösterdi. Cornell Üniversitesinden gelen yeni bir araştırma, yapay zekanın tuş vuruşlarıyla yapabileceği tahminleri ele alıyor. Bilgisayar korsanları tarafından yapay zeka kullanılarak yürütülecek bir şifre saldırısının, yüzde 95 oranında doğru tahminler yapabildiği ifade edildi. Araştırmacılar CoAtNet adlı bir yapay zeka modelini, akıllı telefonun mikrofonundan alınan seslere dayanarak tuş vuruşlarını tanımlamak üzere eğitti. Model, bir MacBook Pro klavyesinde yazılan tuş vuruşlarını yeniden üretmede yüzde 95 doğruluk oranına ulaştı. Araştırmacılar, Zoom aramaları ve Skype konuşmaları gibi gürültülü durumlarda bile modelin yüzde 90'ın üzerinde doğru sonuçlar verdiğini söyledi. Ayrıca tuş vuruşlarının ses seviyesi, şifre tahminlerinin doğruluğunu neredeyse hiç etkilemedi. Araştırmacıların açıklamasına göre yapay zeka, klavyedeki tuş vuruşlarını tanımlamak için tuşa basışlar arasındaki zamanlamayı ve mikrofona gelen sesin dalgasını kullandı. Bu da sessiz klavyelerin bile saldırıya karşı savunmasız olduğu anlamına geliyor. Araştırmanın sonuçları, kişisel veri gizliliği açısından endişe verici düzeyde. Hackerlar tarafından ses dinleme amaçlı geliştirilecek uygulamalar, yapay zeka yardımıyla milyonlarca kullanıcının şifresini tehlikeye atabilir. Uzmanlar ise riski azaltmak için parola yöneticilerini ve parmak izi gibi biyometrik kimlik doğrulama yöntemlerinin kullanılmasını öneriyor. Peki siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmında bizimle paylaşabilirsiniz.