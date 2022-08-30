Yakıt tüketimi en az olan otomobiller!

Hazırladığımız listede yakıt tüketimi en az olan otomobilleri bir araya getirdik. Bazı modeller yakıt tüketimi ile şaşırtıyor!

Gelen zamlarla birlikte benzin ve mazot fiyatları artık cep yakıyor. Özellikle yakıt tüketimi yüksek olan araçlar, kullanıcılarını maddi açıdan çok fazla zorlar konuma geldi. Bu yüzden yakıt tüketimi düşük olan araçlara olan ilgi bir kat daha arttı.

Biz de hazırladığımız listede yakıt tüketimi en az olan otomobilleri bir araya getirdik. Tahmin edebileceğiniz gibi liste geleneksel hibrit ve dizel araçlardan oluşuyor. Ancak listeye şarj edilebilir hibrit araçlara yer vermediğimizi hatırlatalım. Çünkü bu araçlar düzenli şarj edildikleri takdirde teorik olarak sadece elektrik enerjisi ile yol alabiliyorlar.

Otomobillerde yakıt tasarrufu nasıl yapılır?

İşte Türkiye'de yakıt tüketimi en az olan araçlar!

Fiat Egea 1.3 Multijet

Fiat'ın şu anda ülkemizde en çok sattığı binek otomobil olan Egea, sedan, hatchback, cross, cross wagon ve station wagon olmak üzere 5 farklı kasa tipiyle satılıyor. Burada içlerinde en sevilen sedan modeline baktığımızda ise 1.3 litre hacmindeki 95 HP motorunun 100 km'de 4.1 lt yakıt tükettiğini görüyoruz.

Renault Megane 1.5 DCI

Renault uzun yıllar boyunca Megane modeli ile satış rekorları kırdı. Daha sonra Fluence isimli 2. bir model üstünde yoğunlaştı. Fakat birkaç yıllık aradan sonra dünya ile birlikte Türkiye'de de yeni tasarıma sahip Megane modellerine dönüş yaptı. Bu aracın 1.5 DCI 110 HP ve 115 HP dizel motorlu versiyonu 100 km'de 3.3 ila 4 litre arası bir yakıt tüketim verisine sahip.