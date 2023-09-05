Xiaomi Telefonlarda Chrome Arayüzünde Malware Tehlikesi

Akıllı telefon üreticisi Xiaomi'nin modellerinde güncelleme sonrasında Chrome arayüzünde değişiklikler olduğu ve yeni bir malware'in reklam saldırısı yapabileceği düşünülüyor.

Akıllı telefon üreticileri, saf Android işletim sisteminin üzerine kendi arayüzünü inşa ediyor. Örneğin Xiaomi telefonlarda Android tabanlı MIUI arayüzü yer alıyor. Yeni raporlara göre, Xiaomi modellerinde güncelleme sonrasında Chrome arayüzü değişti. Keşfedilen yeni malware'in Chrome uygulamasında reklam saldırısı yaptığı düşünülüyor.

Xiaomi, Redmi ve Poco modelleri Mintnav tehlikesi ile karşı karşıya

Sosyal medyada paylaşım yapan bazı Xiaomi kullanıcıları, cihazlarına önceden yüklenmiş kötü amaçlı yazılım keşfettiklerini iddia etti. Çok sayıda kullanıcı Chrome'un ana sayfasının Mintnav isimli malware ile değiştirildiğini söyledi.

Mintnav ile ilgili henüz detaylı bilgi bulunmuyor. Ancak başta Chrome olmak üzere tarayıcılara saldıran kötü amaçlı bir yazılım olduğu düşünülüyor. Kullanıcı verilerini nasıl kullandığı belirsiz, ancak kullanıcı ayarlarını göz ardı ederek reklam saldırısı yapabilir.

Xiaomi kullanıcıları dikkat! Bazı telefonlarda güvenlik açığı çıktı

Kötü amaçlı yazılımın Xiaomi telefonlara nasıl girdiği belirsiz. Bazıları önceden yüklendiğinden ve daha sonra bir güncelleme yoluyla etkinleştirildiğinden şüpheleniyor. Hangi modellerin bu tehlikeden etkilendiği belirsiz, ancak Poco ve Redmi kullanıcılarını da kapsadığını belirtelim.

Kullanıcı raporlarına rağmen Xiaomi'den henüz açıklama gelmiş değil. Güvenlik uzmanları kullanıcıların Chrome ayarlarını kontrol etmesini ve Mintnav'lı ana sayfa görürse uygulamayı sıfırlaması gerektiğini söylüyor. Ayrıca riski ortadan kaldırmak için cihazınızı tamamen sıfırlayabilirsiniz.

Daha önce benzer bir rapor geçtiğimiz yıl ortaya çıktı. Xiaomi cihazlarına iki farklı yoldan saldıran hackerların, MIUI'daki açık sayesinde finansal hesap bilgilerine erişebildiği aktarıldı.

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