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Xiaomi Redmi Turbo 3 Modeli İçin Çalışmalar Sürüyor

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Akıllı telefon dünyasının en popüler isimlerinden olan Xiaomi, üst düzey modellerinin yanı sıra orta seviyedeki modelleriyle de adından söz ettiriyor. Ülkemizde de oldukça popüler olan şirket, Redmi Turbo 3 modeli için çalışmalarını sürdürüyor.

Redmi Turbo 3, OIS destekli 200 Megapiksel ana kamera ile sahne alacak

Bugüne dek Redmi Turbo 3 modeli hakkında önemli detaylar paylaştık. Weibo'da ortaya çıkan görseller, Redmi Turbo 3 tasarımı hakkında detaylar içeriyor. Bu içeriklere göre cihazın arka panelinde üçlü bir kamera dizilimi yer alacak.

Daha önce elde edilen sızıntılara baktığımız zaman cihaz, orta sınıfın da üstünde bir donanıma sahip olacak. 16GB RAM ve Snapdragon 8s Gen 3 işlemci ikilisiyle sahne alması beklenen Redmi modelinin OIS destekli 200 Megapiksel ana kameraya sahip olması bekleniyor.

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Öte yandan Snapdragon 8s Gen 3, 1x 3.0 GHz Cortex-X4 çekirdek, 2.8 GHz hızında dört adet Cortex-A720 çekirdek ve 3x 2.0 GHz Cortex-A520 çekirdek dizilimine sahip. Redmi Turbo 3, Geekbench 6 tekli çekirdek testinde 2023 puana ulaştı. Çoklu çekirdek testinde ise 5659 puana ulaşarak Snapdragon 8 Gen 2'yi geride bıraktı.

Kutudan Android 14 tabanlı HyperOS ile çıkacak modelin 90W hızlı şarjlı 5.500 mAh bataryaya sahip olması bekleniyor. Ön panelinde ise 120Hz yenileme hızına sahip 6,67 inç 1220p OLED ekran yer alacak. Nisan ayında Çin'de tanıtılacak Redmi Turbo 3'ün küresel pazardaki ismi ise POCO F6 olacak.

Redmi Turbo 3 tasarımı hakkında ne düşünüyorsunuz? Lütfen görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşınız.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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