Xiaomi, Hindistan'da Redmi 12 Serisi Akıllı Telefonlardan 1 Milyon Adet Sattı

Xiaomi, Hindistan'da piyasaya sürdüğü Redmi 12 4G ve Redmi 12 5G akıllı telefonlarının satışlarının bir milyonu aştığını duyurdu. Şirket, bu başarıyı sosyal medya hesabından paylaştığı bir yazıyla duyurdu.

Xiaomi, Redmi 12 4G ve Redmi 12 5G akıllı telefonlarını 1 Ağustos'ta Hindistan'da gerçekleşen bir lansman ile piyasaya sürdü. 4 Ağustos'taki ilk satışlarında şirket bu akıllı telefonlardan 300.000 adet satarak 3 milyar INR (yaklaşık 1 milyar Türk Lirası) tutarında bir kilometre taşına ulaştı. Şimdi Çinli telefon üreticisi, Hindistan'daki ilk satışından beri 1 milyondan fazla Redmi 12 serisi akıllı telefon sattığını duyurdu.

Xiaomi, müjdeyi X (Twitter) üzerinden verdi

Xiaomi, Redmi 12 satışlarının bir milyonu aştığını "Xiaomi India" adlı X (Twitter) hesabından verdi. Şirket, paylaştığı yazıda: "Sadece 28 gün içinde Redmi 12 Serisinin bir milyon Hintlinin kalbine dokunduğunu duyurmaktan büyük heyecan duyuyoruz! Sarsılmaz desteğiniz, sevginiz ve güveniniz bu muhteşem yolculuğa güç verdi. Her satışla birlikte tarih yazmamıza katıldınız ve birlikte yeniliği yeniden tanımladık ve başlattık."

We are beyond thrilled to announce that, in just 28 days, #Redmi12 Series has touched the hearts of a million Indians! This milestone wouldn't have been possible without you, our incredible #XiaomiFans! Your unwavering support, love, and trust have fuelled this amazing… pic.twitter.com/BWJzJhejPh — Xiaomi India (@XiaomiIndia) September 1, 2023

Nitekim şirket, bu 1 milyon satışın kaçının 4G ve 5G modellerini içerdiğini açıklamadı. Redmi 12 4G, Hindistan'da 120 dolarlık bir fiyat etiketiyle satışa çıkarken Redmi 12 5G ise 145 dolarlık bir taban fiyatıyla piyasaya sürüldü. Redmi 12 4G ve 5G, farklı işlemcilere, depolama türlerine ve arka kamera sayısına sahip benzer akıllı telefonlar olarak karşımıza çıktı.

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Redmi 12 5G özellikleri

Ekran6.79 inç, IPS LCD, FullHD+, 90 Hz yenileme hızıİşlemciQualcomm Snapdragon 4 Gen 2RAM4GB / 6GB / 8GBDepolama Alanı128GB / 256GBArka Kamera– Ana Kamera: 50 MP f/1.8– Makro Kamera: 2 MP f/2.4Ön Kamera8MP f/2.0 1.12µmPil Kapasitesi5.000 mAh, 18W hızlı şarj desteğiBağlantı5G, Wi-Fi (2.4-5 GHz), Bluetooth 5.3, USB Type-Cİşletim SistemiAndroid 13, MIUI 14Boyutlar168.6 x 76.3 x 8.2 mmAğırlık199 gram

Redmi 12 4G özellikleri