Xiaomi'nin fotoğraf sınırlarını kaldıran konsept telefon modeli tanıtıldı!

Xiaomi akıllı telefon fotoğrafçılığını bir sonraki seviyeye taşıyan Xiaomi 12S Ultra Konsept modelinin ön gösterimi yapıldı. Akıllı telefonun arka kamerasına modüler olarak DSLR lens takmaya olanak sağlayan ilk cihaz olan model şimdiden kullanıcılar tarafından büyük ilgi gördü.

Akıllı telefon kameraları ne kadar etkileyici olsa da en iyi kameralar bile belirli sınırlamalara sahip. Bunlardan birisi lens seçimi,Çinli teknoloji şirketi Xiaomi, Alman kamera üreticisi Leica ile kurduğu ortaklık ile birlikte konsept olarak yeni bir akıllı telefon modeli üretti. Ortak üretilen telefon ile birlikte ilerleyen günlerde akıllı telefon kullanıcılarının seçim yapma şansı olmadıkları sabit lenslerden, takılıp çıkarılabilen lens seçeneklerine geçebilecekler gibi duruyor.

KAMERAYA ÖZELLEŞTİRİLEBİLİR DSLR LENS TAKILABİLECEK

Xiaomi 12S Ultra Konsept ile kullanıcılar profesyonel fotoğraflar çekmek için telefonun arka kamerasına fiziksel olarak DSLR lens eklenerek keskin görüntüler yakalarken çektiği görüntülerde de ışık kaybını azaltacak. Leica Summilux-M 35mm f/1.4 ASPH kamera modülü ile tanıtılan akıllı telefon tüm Leica M serisi lensler ile özelleştirilebilecek. Cihazın kamerasında çizilmelere karşı safir bir kaplama bulunuyor. Cihaz şu an için sadece konsept bir model ve şirket ticari lansman hakında herhangi bir bilgi açıklanmadı.

GÜÇLÜ SOĞUTMA TEKNOLOJİSİ

Farklı kamera tasarımı ile ilgileri çeken Xiaomi 12S Ultra 3200x1440 piksellik 2K çözünürlüğünde bir ekrana sahip. 120Hz ekran yenileme hızı bulunan LTPO Amoled panel 6.73 inç boyutunda. Snapdragon 8+ Gen 1 işlemci bulunan akıllı telefon 4.860 mAh değerine sahip pilden besleniyor. Bunun yanında genelde bilgisayarlarda gördüğümüz ısınmayı engelleyen sıvı soğutma teknolojisi de telefonda bulunuyor.