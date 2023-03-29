Xiaomi Civi 3 geri sayım: IMEI veri tabanında göründü!

Ürün yelpazesini genişletmek için çalışmalarını sürdüren Xiaomi, bir süredir fiyat performans odaklı Civi 3 modeliyle gündemde. Telefonla ilgili bugüne dek birkaç sızıntı haricinde çok fazla detay ortaya çıkmadı. Ancak bu durum değişmiş gibi görünüyor, zira cihaz kısa bir süre önce IMEI veri tabanında göründü. Peki Xiaomi Civi 3 modeli kullanıcılara neler sunacak?

Xiaomi Civi 3 IMEI veri tabanında göründü

Xiaomiui'nin aktardığına göre Xiaomi Civi 3; 23046PNC9C model numarasıyla IMEI veri tabanında ortaya çıktı. IMEI veri tabanı modelin herhangi bir teknik özelliğini gözler önüne sermiyor, ancak yine de yakında tanıtılacağı iddialarını güçlendiriyor.

Sektörde sızıntılarıyla bilinen Digital Chat Station bir süre önce önümüzdeki aylarda tanıtılması beklenen Xiaomi Civi 3 modelinin kilit özelliklerini paylaştı. Buna göre telefon, 120 Hz yenileme hızı ve Full HD+ çözünürlük sunan AMOLED bir panele ev sahipliği yapacak Ayrıca önde içerisinde iki kamera barındıran hap şeklinde bir tasarımın yer alması kuvvetle muhtemel. Bu sensörlerin her birinin 32 Megapiksel çözünürlüğe sahip olması bekleniyor.

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Akıllı telefonun arka kamera kurulumunda Sony IMX800 ana kamera yer alacak. Aynı zamanda yardımcı sensörlerde herhangi bir değişikliğin olmayacağını belirtelim. Bilindiği üzere, Xiaomi Civi 2'de 50 megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 20 megapiksel ultra geniş lens ve 2 megapiksel makro kamera kullanıldı.

Xiaomi, bugüne dek Civi serisinde Qualcomm işlemcileri tercih etti. Ancak son rapora göre Çinli üretici kritik bir değişiklik yapacak ve yaklaşan modelde MediaTek bir yonga seti kullanacak. Bu yonganın da MediaTek Dimensity 8200 olması bekleniyor.

Kullanıcılara fikir vermesi açısından geçtiğimiz yıl tanıtılan Xiaomi Civi 2 modelinin teknik özellikleri şöyle;

Ekran: 6.55 inç Full HD çözünürlüklü 120Hz tazeleme hızı sunan ve Dolby Vision destekli AMOLED panel

İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

RAM: 8/12 GB

Depolama: 128/256 GB

Ön kamera: İki adet 32 Megapiksel

Arka kamera: 50 Megapiksel ana, 20 Megapiksel ultra geniş ve 2 Megapiksel makro sensör

Pil: 67W hızını destekleyen 4.500 mAh'lik pil

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