Xiaomi Book 14: Yeni Laptop Modeli Duyuruldu

Xiaomi yeni laptop modeli Xiaomi Book 14 ile bugün karşımıza çıktı. Donanım tarafında iki seçenek sunan yeni Xiaomi Book, Intel işlemcilerden güç alırken, ekran tarafında da yüksek özellikler vaat ediyor. İşte Xiaomi Book 14'ün tüm özellikleri.

Xiaomi Book 14, Intel i3 ve i5 işlemciler ile geliyor!

Xiaomi yeni dizüstü bilgisayarı Xiaomi Book 14'ü bugün duyurdu. İsminden de anlaşılacağı üzere 14 inç büyüklüğünde bir ekran ile gelen yeni Xiaomi Book, bu ekranda 2,8K çözünürlük sunuyor. 120Hz yenileme hızına sahip olan ekran, yüzde 100 sRGB renge ve 300 nit parlaklığa sahip.

Donanım tarafında iki seçenek sunan Xiaomi, üst versiyonda Intel'in i5-12500H işlemcisini kullanıyor. Bu işlemciyi 16 GB LPDDR5 RAM bellek ile destekleyen Çinli şirket, 512 GB PCIe 4.0 SSD'yi de cihaz içerisine yerleştiriyor. Diğer versiyonda ise yine Intel imzalı i3-1220P CPU tercih edilmiş. Bu işlemci ile birlikte 8 GB LPDDR5 RAM'i de anakart üzerine yerleştiren Xiaomi, 256 GB PCIe 4.0 SSD ile biraz daha kısıtlı bir depolama alanı sunuyor.

Apple endişeli: Xiaomi 14 serisi satış rekoru kırdı!

İki modelde de 56 Wh pil kullanan Xiaomi, bu sayede yeni Book 14 modellerinde 12 saat pil ömrü sunuyor. Ek olarak cihazların üzerine HDMI 2.1 ve USB-C 3.2 Gen 2 bağlantı noktalarını da yerleştiren şirket, WiFi 6 ve Bluetooth 5.2 gibi özellikleri de Xiaomi Book 14 ile kullanıcılara sunuyor. Tüm bu özellikleri ile toplam 1,37 kilogram ağırlığında olan Xiaomi Book 14, Windows 11 Home işletim sistemi ile çalışıyor. Fiyatlar ise şimdilik bilinmiyor.

Xiaomi Book 14'ün özellikleri!