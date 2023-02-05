Xiaomi 12 vs Xiaomi 13! Hangisinin kamerası daha iyi?
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Xiaomi, bir süre önce Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 modellerini tanıtmıştı. Bu videomuzda Xiaomi 12 vs Xiaomi 13 karşılaştırması ile sizlerleyiz.
Xiaomi, bir süre önce Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 modellerini tanıtmıştı. Ülkemizde satışta bulunan akıllı telefonların fiyatları da belli oldu. Bu videomuzda Xiaomi 12 vs Xiaomi 13 karşılaştırması ile sizlerleyiz.
Xiaomi 12 vs Xiaomi 13! Hangisinin kamerası daha iyi?
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Xiaomi 12, Qualcomm'un en yeni yongası olan Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte geliyor. 4 nm mimariye sahip işlemci; bir adet Arm Cortex-X2 (3.0GHz), üç Arm Cortex-A710 (2.5GHz), dört Arm Cortex-A510 (1.8GHz) olmak üzere toplanda 8 çekirdekli yeni Arm V9 mimarisiyle karşımıza çıkıyor.
Ayrıca cihazda Adreno GPU bulunuyor. Buna ek olarak LPDDR5X RAM desteğine sahip. Bu da onu direkt olarak dünyanın en hızlı telefonları arasına konumlandırıyor. Tabii işlemci ve tasarım gibi Pro modeliyle benzer yanları olsa da aslında tamamen farklı cihazlar olduğunu biraz daha derine indiğimizde anlıyoruz.
6.28 inç boyutundaki Xiaomi 12, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan, 1100 nit parlaklığa çıkabilen, 419 Ppı piksel yoğunluğuna sahip 2400×1080 AMOLED bir panelle birlikte geliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutu ve 128 bit desteği de bulunuyor. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim.
Xiaomi 12, arka tarafında bulunan kamera adası üzerindeki üç kamerayla karşımıza çıkıyor. Cihazın 1/1.56 inç boyutundaki Sony IMX766 sensörlü 50 Megapiksel ana kamerası, 1/1.12 inç boyutunda sensöre sahip 13 Megapiksel ultra geniş açı ve makro lens şeklinde bir dizilimi bulunuyor. Bunun dışında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.600 mAh'lik pilden besleniyor.
Xiaomi 12 teknik özellikleri
Adreno 730 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+ 419 Ppı, 2400×1080 AMOLED, 1100 nit parlaklık, DisplayMate A+, Delta E= 0.59, JNCD= 0.61, DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği, Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum), 50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum), 10W ters kablosuz şarj Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera, 1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı, 5 Megapiksel Makro lens, 32 Megapiksel özçekim 8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps, Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği, Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, yeşil, mavi, pembe Xiaomi 13 özellikleri Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak iki modelle gelen seride alüminyum çerçeve yer alıyor. Ön panelde Gorilla Glass Victus camı ile AMOLED bir ekran ile gelecek model, işlemci koltuğunda Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'ye yer veriyor. Xiaomi 13, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,39 inçlik düz FHD+ OLED ekran (2.400 x 1.080) ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca iki cihazda da maksimum 1.900 nit parlaklık sunulacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan modelde 50 megapiksel ana kamera yer alıyor. 10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75¨, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma; 12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm; Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4, 50 W kablosuz, 10 W ters kablosuz
İşletim sistemiAndroid 12, MIUI 13İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 1
İşlemciQualcomm Snapdragon 8 Gen 2EkranOLED, 120Hz, Dolby Vision, HDR10+, 1200 nit (HBM), 1900 nit (en yüksek); 6,36 inç; 1080 x 2400 pikselArka kamera50 megapiksel, f/1.8, 23mm (geniş), 1/1.49¨, 1.0µm, PDAF, OIS;
Qualcomm Xiaomi Sony Teknoloji Haberler
Adreno 730 GPUEkran6.28 inç 120 Hz tazeleme, HDR10+
419 Ppı, 2400×1080 AMOLED,
1100 nit parlaklık, DisplayMate A+,
Delta E= 0.59, JNCD= 0.61,
DCI-P3 renk gamutu, 128 bit renk desteği,
Corning Gorilla Glass VictusBatarya4500 mAh, 67W kablolu hızlı şarj (39 dakikada tam dolum),
50W kablosuz hızlı şarj (53 dakikada tam dolum),
10W ters kablosuz şarj
Power Delivery 3.0, Quick Charge 4+Kamera1/1.56 inç sensörlü OIS destekli 50 Megapiksel Sony IMX766 ana kamera,
1/1.12 inç sensörlü 13 Megapiksel geniş açı,
5 Megapiksel Makro lens,
32 Megapiksel özçekim
8K ve 4K HDR videoTasarım152.7 x 69.9 x 8.2 mm, 179 gBağlantıWiFi 6 802.11 a/b/g/n/ac/6 10Gbps,
Bluetooth 5.2, NFC, Type C 2.0DiğerHarman Kardon ve Dolby Atmos ses desteği,
Ekran altı parmak izi okuyucu, çift SIM,Versiyonlar8GB/128GB, 8GB/256GB, 12GB/256GBRenk seçeneğiSiyah, yeşil, mavi, pembe
Xiaomi 13 özellikleri
Xiaomi 13 ve 13 Pro olarak iki modelle gelen seride alüminyum çerçeve yer alıyor. Ön panelde Gorilla Glass Victus camı ile AMOLED bir ekran ile gelecek model, işlemci koltuğunda Qualcomm'un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Gen 2'ye yer veriyor.
Xiaomi 13, 120 Hz yenileme hızına sahip 6,39 inçlik düz FHD+ OLED ekran (2.400 x 1.080) ile kullanıcıların karşısına çıkacak. Ayrıca iki cihazda da maksimum 1.900 nit parlaklık sunulacak. Üçlü kamera dizilimi bulunan modelde 50 megapiksel ana kamera yer alıyor.
10 megapiksel, f/2.0 75mm (telefoto), 1/3.75¨, 1.0µm, PDAF, OIS, 3.2x optik yakınlaştırma;
12 megapiksel, f/2.2, 15mm, 120° (ultra geniş), 1/3.06¨, 1.12µm;
Leica lens, Çift LED çift tonlu flaş, HDR, panoramaÖn kamera32 megapiksel, f/2,5, 26 mm (geniş), 0,7 µmİşletim sistemiAndroid 13 tabanlı MIUI 14RAM ve depolama seçenekleri128 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 8 GB RAM, 256 GB depolama 12 GB RAMBataryaLi-Po 4500 mAh; 67 W kablolu, PD3.0, QC4,
50 W kablosuz,
10 W ters kablosuz