Xiaomi, bir süre önce Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 modellerini tanıtmıştı. Bu videomuzda Xiaomi 12 vs Xiaomi 13 karşılaştırması ile sizlerleyiz.

Xiaomi, bir süre önce Xiaomi 12 ve Xiaomi 13 modellerini tanıtmıştı. Ülkemizde satışta bulunan akıllı telefonların fiyatları da belli oldu. Bu videomuzda Xiaomi 12 vs Xiaomi 13 karşılaştırması ile sizlerleyiz.

Xiaomi 12 vs Xiaomi 13! Hangisinin kamerası daha iyi?

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Xiaomi 12, Qualcomm'un en yeni yongası olan Snapdragon 8 Gen 1 ile birlikte geliyor. 4 nm mimariye sahip işlemci; bir adet Arm Cortex-X2 (3.0GHz), üç Arm Cortex-A710 (2.5GHz), dört Arm Cortex-A510 (1.8GHz) olmak üzere toplanda 8 çekirdekli yeni Arm V9 mimarisiyle karşımıza çıkıyor.

Ayrıca cihazda Adreno GPU bulunuyor. Buna ek olarak LPDDR5X RAM desteğine sahip. Bu da onu direkt olarak dünyanın en hızlı telefonları arasına konumlandırıyor. Tabii işlemci ve tasarım gibi Pro modeliyle benzer yanları olsa da aslında tamamen farklı cihazlar olduğunu biraz daha derine indiğimizde anlıyoruz.

6.28 inç boyutundaki Xiaomi 12, 120 Hz ekran tazeleme hızı sunan, 1100 nit parlaklığa çıkabilen, 419 Ppı piksel yoğunluğuna sahip 2400×1080 AMOLED bir panelle birlikte geliyor. Ayrıca DCI-P3 renk gamutu ve 128 bit desteği de bulunuyor. Buna ek olarak Corning Gorilla Glass Victus ile korunduğunu da belirtelim.

Xiaomi 12, arka tarafında bulunan kamera adası üzerindeki üç kamerayla karşımıza çıkıyor. Cihazın 1/1.56 inç boyutundaki Sony IMX766 sensörlü 50 Megapiksel ana kamerası, 1/1.12 inç boyutunda sensöre sahip 13 Megapiksel ultra geniş açı ve makro lens şeklinde bir dizilimi bulunuyor. Bunun dışında 67W kablolu ve 50W kablosuz şarj desteğine sahip 4.600 mAh'lik pilden besleniyor.

Xiaomi 12 teknik özellikleri