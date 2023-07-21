Microsoft, Xbox için yeni bir hafta sonu etkinliği başlattı. Xbox Ücretsiz Oyun Günleri kapsamında popüler yapımlar kısa süreliğine erişime açılacak. 20-23 Temmuz tarihlerinde oynanabilecek oyunlar arasında PGA Tour 2K23, The Witcher 3: Wild Hunt gibi yapımlar bulunuyor.

Microsoft, Xbox için yeni bir hafta sonu etkinliği başlattı. Xbox Ücretsiz Oyun Günleri kapsamında popüler yapımlar kısa süreliğine erişime açılacak. 20-23 Temmuz tarihlerinde oynanabilecek oyunlar arasında PGA Tour 2K23, The Witcher 3: Wild Hunt gibi yapımlar bulunuyor.

Xbox Ücretsiz Oyun Günleri başladı

Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate aboneliğine sahip olan kullanıcılar, hafta sonu boyunca dört oyunu birden deneyebilecek. 20 Temmuz itibarıyla başlayan etkinlik kapsamında PGA Tour 2K23 Cross-Gen Edition, The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition, Meet Your Maker ve TramSim erişime açılacak.

Hafta sonu boyunca sürecek etkinliği sadece Xbox Live Gold veya Xbox Game Pass Ultimate abonelerine yönelik olduğunu unutmamak lazım. Eğer bu iki katmandan birine üyeyseniz, Xbox Store'a giderek dört oyunu ücretsiz olarak indirebilirsiniz. Ancak etkinliğin 23 Temmuz Pazar günü biteceğini hatırlatalım.

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Ücretsiz Oyun Günleri sonrasında ise bu oyunları satın alarak oynamaya devam edebilirsiniz. Microsoft, etkinlik kapsamında oyunlara indirim yapacağını ve etkinlik sona erdikten sonra kaldığınız yerden devam edebileceğinizi söyledi.

PGA Tour 2K23 Cross-Gen Edition

The Witcher 3: Wild Hunt – Complete Edition

Meet Your Maker

TramSim

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Microsoft, Xbox Live Gold'u Game Pass Core ismiyle yeniden markalaştırdı. 14 Eylül'den itibaren Game Pass Core isimli yeni aboneliğini sunacak. Temelde aynı özelliklere sahip olacak bu aboneliğin fiyatı 79,99 TL/ay olacak.

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