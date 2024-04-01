Xbox Game Pass Ultimate Abonelerine Ücretsiz YouTube Premium

Xbox Game Pass, aboneleri için yeni bir avantaj daha sundu. Şirketin başlattığı yeni kampanya kapsamında Game Pass Ultimate ile ücretsiz YouTube Premium edinmek mümkün. Peki Game Pass aboneleri YouTube Premium nasıl alabilir?

Xbox Game Pass abonelerine 3 ay ücretsiz YouTube Premium

Game Pass Ultimate aboneleri, şu anda YouTube Premium'dan ücretsiz olarak yararlanabilir. Ultimate aboneleri, profil hesabına girdikten sonra "Avantajlar" sekmesinden direkt olarak üç aylık YouTube Premium üyeliğini başlatabiliyor.

Premium ile YouTube videolarında reklamları görmeden izleyebilir ve arka planda oynatabilirsiniz. Ayrıca YouTube Music üzerinden de reklamsız müzik dinleme avantajına sahip olabilirsiniz.

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YouTube Premium fiyatı ülkemizde aylık 58 TL'den başlıyor. Ancak Game Pass abonelerine sunulan ücretsiz üyelik fırsatı sayesinde üç aylık kazanç sağlamak mümkün. Bu avantajdan yararlanmak için tek şart, daha önce Premium deneme sürümünü denememek veya ücretli olarak kaydolmamış olmak.

Mevcut YouTube Premium üyelerinin ücretsiz üç aylık tekliften yararlanamayacağını söylemek gerekiyor. Teklifin geçerlilik süresi ise 22 Mayıs 2024 tarihine kadar olacak.

Xbox Game Pass'e Mart ayında eklenecek oyunlar:

1. Lightyear Frontier (Oyun Önizlemesi) (Cloud, PC ve Xbox Series X|S) – Bugün

2. MLB The Show 24 (Cloud ve Konsol) – Bugün

3. The Quarry (Cloud ve Konsol) – 20 Mart

4. Evil West (Cloud, Konsol ve PC) – 21 Mart

5. Terra Invicta (Oyun Önizlemesi) (PC) – 26 Mart

6. Diablo IV (Konsol ve PC) – 28 Mart

7. Hot Wheels Unleashed 2 – Turbocharged (Cloud, Konsol ve PC) – 28 Mart

8. Open Roads (Cloud, Konsol ve PC) – 28 Mart

9. Ark: Survival Ascended (Cloud, PC, Xbox Series X|S) – 1 Nisan

10. F1 23 (Cloud) EA Play – 2 Nisan

11. Superhot: Mind Control Delete (Cloud, Konsol ve PC) – 2 Nisan

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