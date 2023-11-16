Xbox Game Pass PC Fiyatı Büyük İndirimle 5,90 TL'ye Düştü

Xbox Game Pass PC fiyatı 159,90 TL'den 5,90 TL gibi oldukça uygun bir fiyata indi. Microsoft, oyuncular için özel bir indirim yaparak fiyatı yüzde 96,9 indirdi.

Xbox Game Pass PC fiyatı 159,90 TL'den 5,90 TL gibi oldukça uygun bir fiyata indi. Xbox Game Pass fiyatları bir süredir büyük zamlarla karşımıza çıktı. Şimdi ise Microsoft Xbox Game Pass PC oyuncuları için özel bir indirim yaptı.

Xbox Game Pass PC fiyatı için büyük indirim

Xbox Game Pass hem PC hem de Xbox kullanıcıları için oldukça önemli oyun kaynakları arasında. Özellikle Türkiye gibi oyun fiyatlarının alıp başını gittiği ülkelerde, her ay verilen bedava oyunlar can kurtarıcı oluyor.

Bu anlamda Game Pass fiyatı ardı ardına aldığı zamlar sonrası, ilk zamanlarının bile altında bir fiyatla karşımıza çıktı. Microsoft, 159,90 TL olan Game Pass PC fiyatı için yüzde 96,9 gibi inanılmaz bir indirimle karşımıza çıktı. Bu bağlantıdan kampanya sayfasına gidebilirsiniz.

Bugün 5,90 TL gibi bir fiyata bir sakız bile almanın zor olduğu ülkemizde, Game Pass PC oldukça uygun bir seviyeye indi. Ancak bu fiyat sadece 1 aylık üyelik için geçerli. ve ne yazık ki mevcut Xbox Game Pass PC üyeleri için bir indirim söz konusu değil.

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Aynı büyük indirimin Xbox Game Pass konsol ve Ultimate planları için de olup olmayacağı ise merak konusu. Microsoft tarafından yapılan bu büyük indirimin ne kadar geçerli olduğu ise henüz belli değil. Microsoft, şu an Avrupa için 14 günlük Game Pass fiyatını 1 Euro seviyesine indirdi. Bu anlamda Türkiye'de karşımıza çıkan fiyatlandırma da bu kampanyayla bağlantılı. Ancak Avrupa için deneme üyeliği ifadesi yer alırken Türkiye'de bir aylık 5,90 TL fiyatı yer alıyor.

Bu anlamda Game Pass Türkiye büyük indirim kampanyasının da bir aylık olma ihtimali var. Muhtemelen bu düşük fiyatla daha önce olduğu gibi üç yıllık üyelikler almak mümkün olmayacak.

Xbox Game Pass özellikle PC paketiyle ilk çıktığı günden beri büyük bir kullanıcı kitlesine sahip. Ancak Microsoft, Game Pass için daha önce iki kez zam yaptı. Bu anlamda Game Pass PC için 14,90 fiyata sahipti. Daha sonrasında ise önce 79,90'a çıkan fiyat en son 159,90 seviyesine kadar yükseldi.