Xbox Game Pass Fiyatı İçin Zam Haberi

Teknoloji devi Microsoft tarafından sunulan ve yüzlerce oyunu aylık belirli bir ücret karşılığında oynayabilmeyi mümkün kılan abonelik tabanlı Xbox Game Pass hizmetinin fiyatı ile ilgili üzen haber geldi. İşte ayrıntılar…

Xbox Game Pass fiyatı için zam gelmesi kaçınılmaz

Her geçen gün yepyeni yapımların eklenmesiyle sürekli popülerleşen Xbox Game Pass, Türkiye gibi oyun fiyatlarının yüksek olduğu ülkeler başta olmak üzere dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından kullanılıyor. Bunun altında yatan sebep ise hizmetin oldukça avantajlı olması.

Xbox Game Pass hizmeti için iki farklı abonelik türü sunuluyor. Bilgisayar ve konsol platformları için özel planın aylık fiyatı 79,99 TL iken, söz konusu her iki platformda da oynayabilmek için sunulan Ultimate planının hizmet ücreti ise aylık 120,99 TL. Bugün yapılan bir açıklamaya göre demin söylediğimiz fiyatlar için yakın zamanda bir artış yapılabilir.

Microsoft Gaming Yöneticisi Phil Spencer, bugün Tokyo Game Show 2023 etkinliğine katıldı. Japon oyun haber sitesi Game Watch ise Spencer ile bir röportaj yaptı ve etkinliğe yalnızca birkaç saat kala bu röportajı yayımladı.

Röportajda oldukça dikkat çekici söylemler oldu. Öyle ki Spencer, Starfield'in piyasaya sürülmesinin ardından aynı gün kütüphanesine dahil edilen Game Pass servisinin önemli bir yükseliş sergilediğini dile getirdi.

Forza Motorsport'un da hizmet kataloğuna eklenmesinin ardından şirketin yalnızca aylık abonelik ücreti karşılığında büyük oyunları oyunculara sunma hedefine ulaştığını belirten yönetici, bunun akabinde oyuncular için tatsız bir söylemde de bulundu.

Phil Spencer, tam olarak net bir tarih olmayacak şekilde, gelecekte Xbox Game Pass fiyatlarına zam yapılmasının kaçınılmaz olduğunu söyledi. Tabii bunun yalnızca Türkiye için geçerli olmadığını belirtmek gerekiyor. Yani dünya genelinde bir fiyat artışı söz konusu.

İlgili açıklama şu şekilde;

Öncelikle, kütüphanenizi nasıl oluşturacağınız konusunda size her zaman seçenekler sunmak istiyoruz. Game Pass'e abone olup oynayabilir veya oyunu satın alabilirsiniz. Şu anda milyonlarca kullanıcı Xbox Game Pass'e abone oldu ve birçoğu kullanmaktan memnun. Her ne kadar asıl amaç daha fazla değer sağlamak olsa da, gelecekte fiyatın yükselmesinin kaçınılmaz olduğunu düşünüyorum. Yakın zamanda fiyatlarımızı bir kez artırdık, ancak bu karar dikkatli bir değerlendirmenin ardından verildi. Fiyatlar artsa bile yeterli değere sahip olduğu kabul edilen hizmetleri sunmanın önemli olduğuna inanıyoruz.

Xbox Game Pass kütüphanesinde büyük oyunların sayısının artmasıyla birlikte zam kaçınılmaz olacaktır. Zira kısa süre önce ortaya çıkan bir sızıntıya göre Microsoft, Activision Blizzard'ı satın aldıktan sonra bütün Call of Duty oyunlarını servis kütüphanesine ekleyecek. Bu da hizmetin değerine değer katmış olacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.