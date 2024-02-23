Xbox Game Pass'e Dead Island 2 eklendi

Microsoft tarafından sunulan abonelik tabanlı oyun hizmeti Xbox Game Pass, son dönemlerde bir hayli popüler. Bu doğrultuda şirket, servis kütüphanesine yeni yapımlar dahil etmeye devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde yüzlerce liralık oyunlar ekleneceği açıklanmıştı. Son olarak Xbox Game Pass kütüphanesine popüler zombi oyunu Dead Island 2 de dahil oldu.

Dead Island 2, Xbox Game Pass kütüphanesine eklendi!

Dead Island 2, Xbox Game Pass kütüphanesine sürpriz bir şekilde hiçbir duyuru yapılmadan eklendi. Bu nedenle pek çok oyuncunun henüz haberi yok. Ancak oyun için önemli bir durum var. Öyle ki yapım, yalnızca konsol üzerinden oynanabiliyor.

Aslında Dead Island 2'nin halihazırda bilgisayar sürümü bulunuyor. Zira Epic Games Store üzerinden satın alınabiliyor. Bu bağlamda neden sadece konsol ile sınırlı erişime sahip olduğu bilinmiyor. Önümüzdeki dönemlerde Game Pass'in bilgisayar kütüphanesine de eklenebilir.

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Dead Island 2 konusu

2011 yılında çıkan Dead Island'ın devamı olarak geçen sene piyasaya sürülen Dead Island 2, Deep Silver Dambuster Studios tarafından geliştirildi. Yapım, zombilerin istila ettiği bir dünyada hayatta kalma üzerine kurulu. Oyuncular, hayatta kalabilmek için kaynak toplamalı ve zombiler ile mücadele edebilmek için silahlar bulmalı.

Savaş mekanikleri ve zombi çeşitliliği ile dikkat çeken Dead Island 2, mizahi unsurları ve şiddet unsurlarını birleştiriyor. Böylelikle gerilimli bir deneyim sunuyor. Bu bağlamda korku türünü sevenlerin mutlaka göz atması gereken oyunlar arasında yer alıyor.

Xbox Game Pass fiyatı

Game Pass Bilgisayar: 159 TL / ay

Game Pass Core: 159 TL / ay

Game Pass Ultimate: 209 TL / ay

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