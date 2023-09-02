Windows 11'e Not Defteri için otomatik kaydetme özelliği geliyor!

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için Not Defteri'ne otomatik kaydetme özelliğini ekliyor. Bu yenilikle birlikte kullanıcılar değişiklikleri manuel olarak kaydetmek zorunda kalmayacak.

Windows 11 sürekli olarak kullanıcılarının karşısına bir yenilikle çıkıyor. İlk büyük yenilik ise geçtiğimiz yıl çıkan 22H2 sürümüydü. O zamandan beri gelen yenilikler ise daha küçük oluyor. Bugünkü bilgilere göre Microsoft, Windows 11 için daha iyi bir yenilik ekliyor. İşte detaylar!

Windows 11 Not Defteri için otomatik kaydetme özelliği getiriyor!

Microsoft, Windows 11 işletim sistemi için çalışmalarını sürdürüyor. Şirket, bu işletim sistemi üzerinde bu sefer iki farklı yenilikle geliyor. Uzun zamandır Windows 11 Not Defteri'ni kapatmaya çalışan kullanıcıları, değişiklikleri kaydetmek isteyip istemediğini soran bir uyarıyla karşılaşıyordu.

Son yenilikle birlikte bu uyarı tarih olacak. Bunun sebebi ise Microsoft'un Not Defteri'ne otomatik kaydetme özelliğini eklemesi oluyor. Yeni özellikle birlikte kullanıcılar yaptığı değişiklikleri manuel bir şekilde kaydetmek zorunda kalmayacak.

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Bunun yanı sıra Microsoft, daha öncesinde Not Defteri için karanlık mod ve sekmeler özelliğini getirdi. Ortaya çıkan bu yenilik ise kullanıcıların işine fazlasıyla yarayacak gibi duruyor. Ayrıca Microsoft, bu özellik için bir açıklama da yaptı.

"Bu güncelleme ile Notepad içerikleri otomatik olarak kaydetmeye başlayacak ve uygulamayı herhangi bir kayıt uyarı bildirim kesintisi olmadan kapatmanıza ve geri döndüğünüzde kaldığınız yerden devam etmenize olanak tanıyacak."

Not Defteri özelliğinin dışında Ekran Alıntısı Aracı için de bir güncelleme geldi. Yeni sürümle birlikte Microsoft, Windows'taki Ekran Alıntısı Aracı'nı daha iyi bir ekran kayıt arayüzüne dönüştürüyor. Böylece ekran görüntüsü araç çubuğundan tıklamak yerine direkt ekran kaydına gitmek için yeni bir kısayolu yer alacak. Ayrıca yeni bir varsayılan ses kaynağı seçeneği de olacak.

Peki, siz Windows 11 yeni özellik hakkında ne düşünüyorsunuz? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!