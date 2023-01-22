WhatsApp tikleri ve anlamları [2022]

WhatsApp tiklerin anlamı ne? WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım? İşte tek, çift ve mavi tik hakkında bilmeniz gerekenler.

WhatsApp, günümüzde iletişim kurmak için kullanılan en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri. Bu nedenle uygulamanın tüm özelliklerini bilmek ve platforma hakim olmak oldukça önemli. Peki WhatsApp mesajlarının sağ alt tarafında tarafında görünen tiklerin anlamı nedir?

WhatsApp tikleri: Tek, çift ve mavi tik ne anlama geliyor?

WhatsApp'taki tiklere çok fazla dikkat etmiyor olabilirsiniz, ancak gönderilen mesaj hakkında önemli bilgiler sağlar. Mesajların sağ alt tarafında görünen tikler sayesinde karşı tarafa ulaşıp ulaşmadığını veya okuyup okumadığını anlayabilirsiniz. WhatsApp'ta üç tür tik işareti bulunur ve her biri mesaj hakkında farklı bilgiyi temsil eder.

WhatsApp tek tik anlamı

WhatsApp'ta mesaj gönderdiğinizde sağda göreceğiniz ilk işaret tek tik olacktır. Bu tikin çıkması mesajın başarıyla gönderildiğini gösterir. Ancak karşı taraf internete bağlı olmayabileceğinden, mesajı aldığı anlamına gelmez.

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WhatsApp çift tik anlamı

Mesaj gönderdiğinizde tek tikten hemen sonra gri renkli çift tik göreceksiniz. Bu sembolün iki farklı anlamı olabilir. Birincisi, karşı taraf internete bağlıdır ve akıllı telefonuna mesaj iletilmiştir. Eğer her iki taraf da "okundu" bilgilerini etkinleştirdiyse, bu, diğer kişinin mesajı henüz görmediği anlamına gelir.

Öte yandan, mesajı alan kişi "okundu" bilgilerini devre dışı bırakmışsa, mesajı görmüş olsa bile gri tik görünecektir. "Okundu" bilgilerini kapatan bir kişinin gerçekten mesajı görüp görmediğini bilemezsiniz.

WhatsApp mavi tik anlamı

WhatsApp'ta mesajınızın yanında çift mavi bir onayı görmeniz, gönderdiğiniz kişinin sohbete girdiği ve mesajı okuduğu anlamına gelir. Daha önce de belirttiğimiz gibi, mavi tiki görebilmeniz için "okundu" bilgisinin etkinleştirilmiş olması gerekir.

WhatsApp'ta gizliliğinizi ve güvenliğinizi geliştirmek istiyorsanız, yapabileceğiniz değişikliklerden biri "okundu" bilgilerini devre dışı bırakmaktır. Böylece mesajlarına cevap verip vermediğiniz biri sizi suçlayamaz.

WhatsApp'ta engellendiğimi nasıl anlarım?

Sizi engelleyen bir kullanıcıya mesaj gönderirseniz, engelinizi kaldırana kadar mesajın yanında tek tik görürsünüz. Fakat sizi engellediği için, gönderdiğiniz mesajı hiçbir zaman almayacaktır.

Eğer uzun süre boyunca çift veya mavi tik olmuyorsa engellenmiş olma ihtimaliniz bulunuyor. Ayrıca sizi engelleyen kullanıcının profil fotoğrafı ve hakkında kısmının da görünmeyeceğini belirtmek gerekiyor.

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