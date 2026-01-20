Haberler

WhatsApp'ta yeni dönem başlıyor

Güncelleme:
Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp önemli bir altyapı değişikliği için hazırlık yapıyor. GIF paylaşımında uzun süredir kullandığı Tenor altyapısını devre dışı bırakmaya hazırlanırken, kapanma kararı sonrası beta sürümde yeni GIF sağlayıcısı olarak Klipy'yi kullanmaya başladı.

  • WhatsApp, GIF arama ve paylaşım hizmetlerinde Tenor'un yerine Klipy platformunu entegre etmeyi planlıyor.
  • Tenor'un API hizmetleri 30 Haziran 2026'da sonlanacak ve kullanıcılar 1 Temmuz 2026'dan sonra bu servisi kullanamayacak.
  • Geçiş tamamlandığında, paylaşılan yeni GIF ve animasyonlarda 'Klipy' etiketi yer alacak.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, medya paylaşım özelliklerinde önemli bir altyapı değişikliği için hazırlık yapıyor. Şirket, uygulama içindeki GIF arama ve paylaşım hizmetlerinde mevcut sağlayıcılardan biri olan Tenor'un yerine Klipy platformunu entegre etmeyi planlıyor.

BETA SÜRÜMÜNDE ORTAYA ÇIKTI

Söz konusu değişiklik, iOS için yayınlanan son beta sürümünde ortaya çıktı. Henüz geliştirme aşamasında bulunan yeni altyapının, test sürecinin tamamlanmasının ardından tüm kullanıcılara sunulması hedefleniyor. Bu güncellemeyle birlikte kullanıcıların GIF arama ve paylaşma deneyimi doğrudan etkilenecek.

    SON TARİH 1 TEMMUZ 2026

    Değişikliğin arkasındaki temel neden ise Tenor'un API hizmetlerini 30 Haziran 2026 itibarıyla tamamen sonlandıracak olması olarak gösteriliyor. Tenor üzerinden GIF araması yapan kullanıcılar, 1 Temmuz 2026 tarihinden sonra bu servisten yararlanamayacak. WhatsApp, geçiş sürecinde kullanıcıların herhangi bir ayar yapmasına gerek kalmadan Tenor'dan Klipy altyapısına otomatik ve sorunsuz bir geçiş sağlamayı planlıyor.

    Geçiş tamamlandığında, paylaşılan yeni GIF ve animasyonlarda "Klipy" etiketi yer alacak. Platformun, tek bir kaynağa bağlı kalmamak ve olası hizmet kesintilerinin önüne geçmek amacıyla GIPHY'nin yanına Klipy'yi ikinci bir alternatif olarak eklediği belirtiliyor. Öte yandan WhatsApp, yakın dönemde gerçekleştirdiği arayüz güncellemesiyle GIF görünümünü üç sütuna çıkarmış, bu sayede ekranda yüzde 50 daha fazla içeriğin görüntülenmesini sağlamıştı.

    Erdem Aksoy
    Haberler.com
    500

