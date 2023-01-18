WhatsApp'ta nasıl görünmez olunur? Bu ipucu çok az kişi tarafından biliniyor

Anlık haberleşem platformu WhatsApp'ta nasıl görünmez olunur? İşte WhatsApp'ta görünmez olmak için yollar...

WhatsApp, dünyada ve Türkiye'de en çok kullanılan anlık haberleşme platformu konumunda yer alıyor. Fakat milyonlarca insanın yer aldığı bu platformda kullanıcılar, bazı durumlarda görünmez olmak ve iletişimde kalmak istemiyor. WhatsApp'ta da görünmez olmanın farklı şekillerde birden fazla yolu var. Bu yolları, tek tek içerikte listeledik. Peki nasıl görünmez olunur? İşte WhatsApp'ta görünmez olmanın yolları.

WhatsApp'ta görünmez olmak için ipuçları

Anlık haberleşme platformu WhatsApp, kısa süre önce bir güncelleme yayınlayarak bünyesine yeni özellikler ekledi. Bu özellikler arasında gizlilik alanında görünmez olmak için bir yenilik de geldi. WhatsApp Son Görülme ve Çevrim içi bölümünden gerekli ayarları yaparak kalıcı bir şekilde görünmez olmak artık mümkün.

Yukarıdaki görsellerdeki gibi ayarları düzenleyerek WhatsApp'ta görünmez olmak mümkün. Bu ayarları yapmak için ayarları aşağıdakileri sırayla takip edebilirsiniz:

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WhatsApp Ayarlar

Gizlilik

Son Görülme ve Çevrim içi

Hiç Kimse ve Son Görülme Bilgisiyle Aynı

WhatsApp üzerinde görünmez olmak için bir diğer yol ise uzantı eklemek. Fakat bu uzantı sadece WhatsApp Web için gerçekleşiyor. Google'dan WAIncognito eklentisini kurduktan sonra "Don't send last seen updates" seçeneği sayesinde son görülme ve okundu bilgileri kapanıyor.

Anlık mesajlaşma platformunda görünmez olmanın bir diğer yolu ise iletiyi bildirim kutusundan cevaplamak. Uygulamaya girmeden bildirim kutusundan yanıtlanan mesajla karşıdaki kullanıcı, çevrim içi olup olmayacağını anlamayacak. Bu sayede ilk anlattığımız ipucu ayarlarını güncellemeden sadece belirli kişilerle bildirim kutusu üzerinden iletişim sağlanabilir.

WhatsApp'ta görünmez olmanın bir diğer ipucu da mesajı interneti kapattıktan sonra yanıtlamak. Platformdan mesaj geldikten sonra bağlı olunan Wi-Fi ya da Hücresel Veri'yi kapatarak mesaj yanıtlanırsa son görülme tarihinde herhangi bir değişiklik olmaz. Ama tabii ki mesajın karşı tarafa iletilmesi için uygulamadan çıkış yaptıktan sonra internete tekrardan bağlanmak gerektiğini unutmamak lazım.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizin görünmez olmak için bunlar dışında herhangi bir taktiğiniz var mı? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.