WhatsApp, Kullanıcıların İki Hesap Arasında Geçiş Yapmalarını Sağlayacak Bir Özellik Getiriyor

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların iki hesap arasında geçiş yapmalarını mümkün kılan bir özellik üzerinde çalışıyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar ekstra olarak yanlarında iş telefonu taşımak zorunda kalmayacak.

Dünyanın en çok kullanılan anlık mesajlaşma platformu WhatsApp, kullanıcıların çok işine yarayacak bir özellik üzerinde çalışıyor. Ortaya çıkan haberlere göre platform, kullanıcıların iki hesap arasında geçiş yapmalarını mümkün kılan bir özellik getiriyor. Peki, bu özellik ne işe yarayacak? İşte detaylar!

WhatsApp üzerinden ikili hesap kullanılabilecek!

Her gün milyonlarca insan tarafından kullanılan WhatsApp, kullanıcı deneyimini artırmaya yönelik yeni özelliklerle karşımıza çıkıyor. Bunlardan biri de ikili hesap özelliği oluyor. Meta'nın sahibi Mark Zuckerberg, kullanıcıların iki hesap arasında geçiş yapmalarını sağlayan bir özellik tanıttı.

Özellikle hem kişisel hem de iş hayatını aynı anda götürmeye çalışan kullanıcılar için tek hesap oldukça zorluk yaşatıyor. Bu durumda WhatsApp sohbetlerinde bir karışıklık olmasına neden oluyor. Şirket ise bu sorunu ortadan kaldıracak bir özellik üzerinde çalıştığını ortaya koydu.

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WhatsApp'ın sunacağı yeni özellik sayesinde kullanıcılar ekstra olarak yanlarında iş telefonu taşımak zorunda kalmayacak. Platform ikinci bir telefon numaranız veya eSIM ya da çift/çoklu SIM destekleyen bir telefonunu olduğu müddetçe tek cihaza iki hesap eklemenize izin verecek.

Kullanıcılar söz konusu özellikle birlikte WhatsApp üzerinde bulunan ikinci hesaba erişmek için çıkış yapmasına gerek kalmayacak. Bunun yerine Instagram'da da olduğu gibi birden fazla hesap ekleyecek. Bu özellik iş hayatında zorluk yaşayan kullanıcılar için büyük kolaylık sağlayacak.

Öte yandan WhatsApp kullanıcı gizliliğini öne çıkaran özellikler üzerinde de çalışıyor. Bunlardan biri de kendi kendini yok eden sesli mesaj özelliği oluyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar yalnızca bir kez görüntüleyebileceği sesli mesajlar gönderebilecek.

Peki, siz WhatsApp ikili hesap özelliği hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!