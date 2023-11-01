WhatsApp, kullanıcılara Alternatif Profiller özelliği sunacak

WhatsApp, kullanıcılara gizlilikleri ve hesapları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. 'Alternatif Profiller' olarak adlandırılan yeni özellik, yalnızca belirli kişiler tarafından görülebilen ikincil profil oluşturulmaya olanak tanıyor.

WhatsApp, kullanıcılara gizlilikleri ve hesapları üzerinde daha fazla kontrol sağlayacak yeni bir özellik üzerinde çalışıyor. "Alternatif Profiller" olarak adlandırılan yeni özellik, yalnızca belirli kişiler tarafından görülebilen ikincil profil oluşturulmaya olanak tanıyor.

WhatsApp tek hesapta iki profil oluşturmanıza izin verecek

Şu anda Android'de beta aşamasında olan Alternatif Profiller, WhatsApp'taki gizliliği artırmayı amaçlıyor. Profil ayrıntılarını belirli kişilerden gizlemeye yönelik mevcut seçenekleri geliştirecek bu özellik, tek hesapta iki profil oluşturmanıza izin verecek.

İlk bilgilere göre Alternatif Profiller ile kullanıcılar, yalnızca belirli kişilerin görebileceği ayrı bir profil fotoğrafı ve kullanıcı adı belirleyebilecek. Instagram'ın Yakın Arkadaşlar'ına benzer şekilde, bu profilinizi istediğiniz kişilerle paylaşabileceksiniz.

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Bu, farklı gruplar için farklı profiller oluşturmanıza da olanak tanıyacak. Örneğin, birincil profilinizi arkadaşlar ve aileniz kullanıabilir, aynı zamanda yalnızca iş bağlantılarının görebileceği alternatif bir profil de oluşturabilirsiniz.

Test aşamasındaki ekran görüntülerine göre ikincil profil, WhatsApp'ın gizlilik ayarları menüsünden yapılandırılıyor. Bu özellik, tek WhatsApp numarası üzerinde kişisel ve iş hayatı arasında daha iyi ayrım yapmak isteyen kullanıcıları hedefliyor.

Çte yandan WhatsApp yakın zamanda tek uygulamada birden fazla hesap kullanmayı mümkün hale getirdi. Bu, kullanıcıların ikincil cihaza olan ihtiyacını ortadan kaldırdı. Platform, ikinci bir telefon numaranız veya eSIM ya da çift/çoklu SIM destekleyen bir telefonunu olduğu müddetçe tek cihaza iki hesap eklemenize izin verecek.

Peki, siz bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce bu özellik faydalı olacak mı? Görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın!