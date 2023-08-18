WhatsApp, HD Fotoğraf ve Video Gönderme Desteği Alıyor

WhatsApp, kullanıcıların çözünürlükten ödün vermeden fotoğraf ve videolar göndermesine olanak tanıyacak. Yeni güncelleme Android, iOS ve web sürümlerinde aynı anda kullanıma açılacak.

WhatsApp, mesajlaşma deneyimini artıran özellikler almaya devam ediyor. Halihazırda birçok rakip platformda bulunan HD kalitesinde fotoğraf ve video gönderme desteği artık WhatsApp mesajlaşmalarında da kullanılabilir olacak.

WhatsApp HD fotoğraf ve video desteği alıyor

Meta CEO'su Mark Zuckerberg tarafından paylaşılan duyuruya göre WhatsApp, kullanıcıların çözünürlükten ödün vermeden fotoğraf ve videolar göndermesine olanak tanıyacak. Yeni güncelleme Android, iOS ve web sürümlerinde aynı anda kullanıma açılacak.

Önümüzdeki birkaç hafta içinde kademeli olarak yayınlanacak değişiklik, WhatsApp kullanıcılarına Android, iOS veya web üzerinden HD kalitesinde fotoğraflar gönderme fırsatı sağlayacak. HD modunda gönderilen fotoğrafların sol alt köşesinde "HD" simgesi yer alacak.

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Yüksek kaliteli fotoğraf paylaşma seçeneğini etkinleştirme ise kullanıcılara bırakılıyor. Sohbete fotoğraf/video yükledikten sonra düzenleme araçlarının yanındaki "HD" simgesine dokunmak yeterli olacak. Bu şekilde standart veya HD kalitede fotoğraflar gönderilebilecek.

Öte yandan yüksek kaliteli fotoğrafı alan kişinin internet bağlantısı kötüyse, ilk olarak standart sürümde indirilecek. Ardından isterse HD kalitede tekrar indirebilecek. Ancak dosya boyutlarının arasındaki farkın ne kadar olacağı belirsiz.

WhatsApp ilk aşamada sadece HD fotoğraflar göndermeye izin verecek. Ancak video desteğinin de önümüzdeki haftalarda kullanıma açılacağını belirtelim.

Popüler mesajlaşma platformunun ayrıca yapay zeka ile ilgili özellikler üzerinde çalıştığını da belirtelim. Örneğin, yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcılarının yapay zeka ile birlikte çıkartma oluşturabilmesine imkan sağlayacak.

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