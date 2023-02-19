WhatsApp Avatar çıkartmaları güncellendi: İşte yeni görüntüleri

Meta, bir süre önce bağlı olduğu platformlar için Avatar'ları geliştirdi. Firma, Instagram ve WhatsApp için Avatar'ları bir süredir de yeni özelliklerle tüm kullanıcılarının beğenisine sunmaya başladı. Öyle ki bugün WABetaInfo tarafından hazırlanan habere göre WhatsApp, Avatar'ların tasarımını değiştiriyor. Peki, yeni WhatsApp Avatar çıkartmaları tasarımı nasıl olacak? Haberin detaylarına hep birlikte göz atalım.

WhatsApp için Avatar çıkartmaları aynı sayıda kalacak

WABetaInfo'nun bugün paylaştığı habere göre Avatar'lar için sayı aynı kalacak. Yani Meta, yalnızca Avatar'ların tasarımında değişiklik yaptı. Öyle ki teknoloji firması, Avatar'lar ile oluşan ifadelerin kişilerin duygu ve düşüncelerindeki değişiklikleri yansıttığını düşünüyor.

Ayrıca ek olarak Avatar'lar için olan kıyafet, saç rengi, yüz şekli gibi küçük ama farklılık yaratan detaylarla iyileştirilmiş görünecek. Bu nedenle Avatar'ları güncelleyerek ifadelerin karşı tarafa daha iyi aktarılmasını sağlayacak.

iOS için beklenen WhatsApp özellikleri kullanıma sunuldu!

iOS ve Android için aynı anda gelen yenilik, uygulamanın güncellenmiş olarak son sürümlerinin hepsinde yer alacak. Yani yeni Avatar tasarımları, kararlı sürümdeki WhatsApp sürümlerinin hepsine geldi. Kullanıcılar, güncelleme yaparak yeni tasarımdaki Avatar'lara ulaşabilir.

WABetaInfo, yenilikle ilgili şu açıklamayı yaptı:

"Ekran görüntüsünde görebileceğiniz gibi avatar paketinde bulunan çıkartma sayısı aynı kalırken yapılan değişiklikler, görsel çekiciliğini artırmak ve çeşitli yelpazeyi yansıtmalarını sağlamak için bazı çıkartmaları yeniden tasarlayıp değiştirerek daha fazla derinlik ve kişilik kattı. Kullanıcıların iletmek istedikleri duygu ve ifadeler. Bize göre değişiklikler, WhatsApp'ın bu özellikle kullanıcı deneyimini geliştirmeye olan bağlılığını da yansıtıyor."

Öte yandan Meta, Avatar'ları iOS'un Memoji'lerinden daha sonra yarattı. iOS için Memoji'ler de iPhone kullanıcılarında Avatar'lar ile benzer özellikleri yansıtıyor.

Siz okuyucularımız bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? WhatsApp için yeni Avatar tasarımını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi Yorumlar kısmında belirtebilirsiniz.