WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor

WhatsApp'a milyonlarca kullanıcıyı mest edecek bomba özellik geliyor
Dünyanın en popüler mesajlaşma platformu WhatsApp önemli bir yeniliğe hazırlanıyor. Güncellemeyle birlikte WhatsApp kullanıcıları sosyal medya platformlarında olduğu gibi kendilerine özel kullanıcı adlarını rezerve edebilecek. Belirlenecek kullanıcı adları en az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olabilecek.

Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından WhatsApp, kullanıcı deneyimini güçlendirecek önemli bir yeniliğe hazırlanıyor.

Uygulamada artık kullanıcılar, kendilerine özel bir "kullanıcı adı" belirleyebilecek. En az 3, en fazla 30 karakter uzunluğunda olabilecek bu adlar, platformda kişisel kimlik oluşturmanın yeni bir yolu olacak.

KULLANICI ADI REZERVASYONU YAPILABİLECEK

İlk etapta iOS kullanıcılarına sunulacak özellik için, kullanıcı adı rezervasyonu da yapılabilecek. Böylece kullanıcılar istedikleri adları önceden güvence altına alabilecek.

TESTLERİ BAŞLADI

Beta sürümde test edilmeye başlayan bu yenilikle WhatsApp, kullanıcıların platformda daha tanınabilir ve özgün bir kimlik oluşturmasına imkân tanıyor.

Profil özelleştirmesini artırmayı hedefleyen uygulama, dijital kimliğe önem veren kullanıcılar için sosyal medya benzeri bir deneyim sunacak. Özelliğin test sürecinin ardından kısa süre içinde tüm platformlarda kullanıma açılması bekleniyor.

Erdem Aksoy
Erdem Aksoy
Haberler.com - Teknoloji
