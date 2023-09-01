WhatsApp'a e-posta ile giriş yapma özelliği geliyor

WhatsApp, kullanıcılar için e-posta ile doğrulama özelliğini getiriyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar telefon numarası yerine e-posta adresi ile hesaplarına giriş yapabilecekler.

Milyarlarca kullanıcısı ile dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, yeni özellikler ile donatılmaya devam ediyor. Son olarak kullanıcılar için oldukça önemli bir yenilik geleceği ortaya çıktı. Söz konusu bu yenilik, e-posta ile doğrulama. İşte detaylar!

WhatsApp'a e-posta ile giriş yapmak mümkün hale geliyor!

Bilindiği üzere WhatsApp'a giriş yapmak istenildiğinde kullanılabilecek tek yöntem bir telefon numarası ile doğrulama yapmak. Fakat bu, kullanıcı telefonuna ulaşamadığı zaman doğrulama koduna da erişemeyeceği anlamına geliyor. Bu nedenle bazen uğraştırıcı olabiliyor. Ancak bu durum değişiyor.

WABetaInfo ekibi, WhatsApp için yayımlanan en son beta (Android 2.23.16.15 sürümü) güncellemesinde e-posta ile doğrulama özelliği üzerinde çalışıldığını ortaya çıkardı. Aktarılanlara göre kullanıcılar, bu seçenek ile artık telefon numarası bir yana, e-posta adresine gelecek doğrulama kodu ile de hesaplarına giriş yapabilecekler. Bu, başka bir cihazdan oturum açılmaya çalışıldığında da geçerli olacak.

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Paylaşılan bilgilere göre e-posta ile doğrulama seçeneği sayesinde sohbetleri yedeklemek de daha kolay hale gelecek. Öte taraftan akıllara "e-posta adresi ile WhatsApp hesabı oluşturulabilecek mi?" sorusu gelmiş olabilir. Bunun cevabı ne yazık ki şimdilik belirsizliğini koruyor.

E-posta ile doğrulama seçeneği sayesinde WhatsApp'ta demin sözünü ettiklerimiz dışında daha neler yapılabileceği konusunda şimdilik daha fazla detay yok. Ayrıca kullanıcılara ne zaman sunulacağı da bilinmiyor. Bu bağlamda, biraz daha beklememiz gerekecek gibi görünüyor.

Tüm bunların yanı sıra WhatsApp, kullanıcıların güvenliğini artırabilmek için de çalışmalar yürütüyor. Bu kapsamda uygulama, yakın zamanda IP gizleme seçeneği sunacak. Bu, kullanıcıların arama yaptığı sırada IP adreslerinin WhatsApp sunucularında güvenli bir işlenmesini sağlayacak.

Peki sizler bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Sizce WhatsApp için e-posta ile doğrulama seçeneği gerekli miydi? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizlerle paylaşabilirsiniz.