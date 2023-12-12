Volkswagen Transporter 2024 Modeliyle Yenileniyor

Otomotiv dünyasının ikonik minivan serilerinden biri olan Volkswagen Transporter, 2024 modeliyle yenilenmeye hazırlanıyor. Yeni Transporter'ın tasarımı ve motor seçenekleri hakkında detaylar paylaşıldı.

Otomotiv dünyasının ikonik minivan serilerinden biri olan Volkswagen Transporter, 2024 modeliyle yenilenmeye hazırlanıyor. Önümüzdeki yılın başında tanıtılması beklenen yeni minivandan ilk resmi görüntü geldi. 2024'te dizel, hibrit ve elektrikli motor versiyonlarına sahip olacak.

Yeni Volkswagen Transporter 2024 nasıl görünüyor?

Volkswagen, T7 olarak adlandırılan yeni nesil Transporter minivanından ilk görüntüleri yayınladı. Alman otomotiv devi, paylaştığı görsellerde tasarımı kamufle etmiş olsa da, yeni Transporter'ın "VW tarzı" bir ön yüze sahip olacağını ifade etti.

Görüntüler, Transporter T7'nin yeni Ford Transit ile benzer özelliklere sahip olacağını ortaya koydu. Daha önceki keskim tasarım yerine, çok daha yumuşak çizgilere sahip olacağı görülüyor. Ancak Volkswagen, ticari araçlarda biçimden çok işlevselliğe dikkat çektiğini ifade etti.

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Transporter T7'nin 1 tonun üzerinde yük kapasitesini desteklemesini planlanıyor. Bu da, pek çok kargo ve iş uygulamaları için uygun olacağı anlamına geliyor.

Güç aktarma organları açısından T7; tamamen elektrikli e-Transporter'ın tanıtılmasıyla birlikte elektrik motoruna geçiş yapmış olacak. Tamamen elektrikli minivan istemeyenlere ise Transporter eHybrid adında plug-in hibrit versiyon sunulacak. Dizel motor, güncellenmiş TDI motor seçeneğiyle satışa devam edecek.

Transporter 2024'ün önümüzdeki ay tanıtılması ve 2024'ün ortalarına doğru satışa çıkması bekleniyor. Daha şık ID.Buzz konsepti ise 2024 içerisinde tanıtılacak ve ürün yelpazesine dahil olacak.

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