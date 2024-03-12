Volkswagen, düşük talep nedeniyle Almanya, Wolfsburg'daki ana fabrikasında tüm elektrikli ID.3 modelinin üretim planlarını iptal etti. Şirket, şimdilik tamamen elektrikli otomobillere özel Zwickau fabrikasında üretime devam edecek.

Volkswagen, ana fabrikasında ID.3 elektrikli otomobil üretim planlarını iptal etti

VW'nin üretim şefi Christian Vollmer: "Harcamak zorunda olmadığımız her Euro önemli, bu nedenle, Zwickau'daki ID3 hacmini artırmaya ve zaten tam donanımlı olan tesisi etkin bir şekilde kullanmaya devam etmeye karar verdik." dedi. Şirket, "yavaş talep" nedeniyle aylardır Zwickau'daki vardiyaları azaltıyor.

Volkswagen, ID.3 BEV hatchback'i Wolfsburg fabrikasında üretmeyi planlıyordu ancak düşük talep nedeniyle üretimin otomobil üreticisinin Almanya'nın doğusundaki Zwickau'da bulunan sadece elektrikli araçlara yönelik fabrikasında devam edeceğini açıkladı.

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Volkswagen, Wolfsburg fabrikasında içten yanmalı motorlu (ICE) ve plug-in hibrit araçlarının üretimine devam edecek. Golf ve Tiguan gibi modellerin bu yıl fabrikada 500 bin'den fazla araç üretimine katkıda bulunması bekleniyor.

Bunların hepsi fabrikanın iyi kullanılmasını sağlayacak güçlü modeller olarak nitelendiriliyor. Automotive News Europe'un haberine göre VW, 2023 yılında 140 bin 800 adet ID.3 teslim etti.

VW Grubu, 2026 yılına kadar 10 milyar euro tasarruf etmeyi amaçlayan bir maliyet kesme programı başlattı ve bu çerçevede binlerce işi kısmayı planlıyor. Şirketin satışlardan kazanç hedefi, geçen yıla göre yüzde 6,5 artışla yüzde 3,6'dan yüzde 6,5'e çıkarıldı.

Bu gelişmeler, elektrikli araç pazarındaki talebin ve üreticilerin stratejilerinin nasıl değiştiğini gösteriyor. Volkswagen'in bu kararı, şirketin mali ve operasyonel önceliklerindeki değişiklikleri yansıtıyor ve elektrikli araçlar konusunda gelecekteki adımları etkileyecek gibi görünüyor.

Sizce, elektrikli otomobiller neden yeterince tutulmuyor? Gelişen batarya teknolojisi, elektrikli otomobil üretimi için henüz hazır değil mi? Görüşlerinizi bizimle paylaşabilirsiniz.