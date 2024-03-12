vivo X100s Özellikleri ve Renk Seçenekleri Ortaya Çıktı

vivo, geçen kasım ayında X100 ve X100 Pro modellerini içeren X100 serisini duyurmuştu. Bunun birlikte seriye daha uygun fiyatlı bir eklemenin yapılacağı da uzun süredir konuşuluyordu. vivo X100s olarak bilinen bu modelin bazı özellikleri ve renk seçenekleri ortaya çıktı.

vivo X100s özellikleri ve renk seçenekleri (Beklenen)

Akıllı telefon pazarı ile ilgili güvenilir kaynaklardan Digital Chat Station (DCS), vivo X100s ile ilgili yeni bilgiler ortaya çıkardı. Buna göre akıllı telefon, MediaTek tarafından üretilen Dimensity 9300 işlemcisinden güç alacak.

Akıllı telefondaki çerçeve bir hayli ince olacak. Yani ekran daha büyük olacak. Bu noktada ekranın 1.5K çözünürlükte olması beklendiğini belirtelim. Öte yandan modelin beyaz, siyah, camgöbeği ve titanyum renk seçenekleri ile geleceği öne sürülüyor.

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Bu renk seçenekleri arasında titanyum göze çarpıyor. Göz alıcı bir renk sunmanın ötesinde, kasanın titanyum malzemeden yapılıp yapılmayacağı konusunda soru işareti yaratıyor. Titanyum kasalar, son dönemlerde trend durumda.

vivo X100s modeli ile ilgili son gelen bilgiler bu şekilde. Çin'de satışa sunulması beklenen akıllı telefonun ne zaman tanıtılacağı ise şimdilik belirsizliğini koruyor. Bu noktada tahminler, önümüzdeki haftaları gösteriyor.

vivo X100 özellikleri

Kullanıcılara fikir vermesi açısından vivo X100 teknik özelliklerine bakabiliriz. Söz konusu model, 6.8 inç boyutunda 1.5K çözünürlüğe sahip AMOLED ekrana sahip. 120 Hz yenileme hızı ile desteklenen ekran, 3000 nit parlaklık sunuyor. MediaTek Dimensity 9300 işlemcisinden güç alıyorken, 120W hızlı şarjdan beslenen 5000 mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekiyor.

Ön tarafında 32 Megapiksel çözünürlüğünde özçekim kamerasına yer veriyorken, arka tarafında üçlü kamera kurulumu bizleri karşılıyor. Bu kurulumsa OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera + 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera + 64 Megapiksel telefoto lensten oluşuyor.

ÖzellikVivo X100 Ekran: 6.78 inç, 1.5K AMOLED, 120 Hz yenileme hızı, 3000 nit parlaklık, HDR10+İşlemci: MediaTek Dimensity 9300RAM: 12 GB / 16 GBDepolama: 256 GB / 512 GB / 1 TBBatarya: 5.000 mAhŞarj120 W hızlı şarjÖn Kamera: 32 MegapikselArka Kamera: – 50 Megapiksel, OIS ana kamera – 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera – 64 Megapiksel telefoto lensİşletim Sistemi: Android 14 tabanlı OriginOS 4Parmak İzi Okuyucusu: VarDayanıklılık: Toz ve suya karşı dayanıklılık (IP54)Bağlantı: WiFi-7, 5G, NFC, Bluetooth 5.3

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