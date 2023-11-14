Vivo, bugün Çin'de düzenlediği lansmanda Android amiral gemisi olan Vivo X100 serisine ek olarak Watch 3 akıllı saatini tanıttı. Watch 3, suya dayanıklılık, sağlık özellikleri ve egzersiz modları gibi birçok özelliği kullanıcılara sunuyor. Ayrıca farklı bağlantı seçenekleri ve uzun pil ömrü de dikkat çekiyor. Vivo Watch 3'ün fiyatları ise farklı kayış ve bağlantı seçeneklerine göre değişiyor.

Vivo, bugün ana vatanı Çin'de düzenlediği lansmanda Android amiral gemisi olan Vivo X100 serisine ek olarak Watch 3 akıllı saatini de tanıtı. Peki bu model kullanıcılara neler sunuyor? İşte Vivo Watch 3 teknik özellikleri ve fiyatı…

Vivo Watch 3 teknik özellikleri ve fiyatı

2021 yılında piyasaya sürülen Watch 2'nin halefi olarak gelen Vivo Watch 3, arayüzde gezinebilmek ve çeşitli özellikleri kullanabilmek için dönebilen ve sabit fiziksel düğmelere sahip. Akıllı saatte 1.43 inç boyutunda ve 466 x 466 piksel çözünürlüğünde 3D kavisli ekran bulunuyor.

5 metre derinliğe kadar suya dayanıklı olan Vivo Watch 3, kalp atış hızı takibi gibi temel sağlık özelliklerini barındırıyor. Bu kapsamda akıllı saat, kandaki oksijenin seviyesinde anormal şekilde değişiklik olduğu zaman kullanıcıyı uyarıyor.

120 W hızlı şarj, OIS kamera: Amiral gemisi Vivo X100 serisi tanıtıldı! İşte çarpıcı fiyatlar

100'den fazla egzersiz modunu destekleyen akıllı saat, özelleştirilmiş egzersiz planları yapmayı da mümkün kılıyor. Öte taraftan BlueOS işletim sisteminde çalışan cihazda NFC bağlantı seçeneği olduğunu da belirtmek gerekiyor.

Esım desteğine de sahip olan Vivo Watch 3 modeli, 64 MB RAM ve 4 GB dahili depolama ile geliyor. Akıllı saat, TWS kulaklıklara bağlanabiliyorken, 505 mAh kapasitesinde bir bataryaya sahip. Marka, cihazın tek şarjla 16 gün kullanım sunduğunu iddia ediyor.

Vivo Watch 3 teknik özellikleri şu şekilde sıralandı;

Ekran: 1.43 inç, 466 x 466 piksel çözünürlük.

Su Geçirmezlik: 5 metreye kadar suya dayanıklı.

Sağlık özellikleri: Kalp atış hızı takibi, kandaki oksijeni izleme ve dahası.

Esım desteği: Var

NFC Desteği: Var

Batarya: 505 mAh kapasiteli, tek şarjla 16 gün kullanım süresi

İşletim Sistemi: BlueOS

64 MB RAM

4 GB dahili depolama

100'den fazla egzersiz modu

TWS kulaklıklara bağlanabilme

Vivo Watch 3 fiyatı:

Vivo Watch 3 (yumuşak kauçuk kayış) Bluetooth bağlantı: 150 dolar

Vivo Watch 3 (deri kayış) Bluetooth bağlantı: 164 dolar

Vivo Watch 3 (yumuşak kauçuk kayış) eSIM bağlantı: 178 dolar

Vivo Watch 3 (deri kayış) eSIM bağlantı: 191 dolar

Peki siz bu konu hakkında neler düşünüyorsunuz? Akıllı saatin özelliklerini ve fiyatını nasıl buldunuz? Görüşlerinizi aşağıdaki Yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.