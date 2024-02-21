vivo V30 Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu
vivo V30 modelinin kamera özellikleri ve tanıtım tarihi açıklandı. Akıllı telefon, 50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açı ve 50 MP selfie kamerası gibi özelliklere sahip olacak. vivo V30 serisi 28 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak.
Akıllı telefon sektörünün başarılı oyuncularından vivo'nun çok yakında kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı vivo V30 modeli için geri sayım başladı. Daha önce çeşitli sertifikasyon web sitelerinde görünen ve kilit teknik özellikleri belli olan akıllı telefon şimdi de lansman öncesi önemli bir eşiği aştı. İşte vivo V30 özellikleri, tanıtım tarihi ve çok daha fazlası!
vivo V30 kamera özellikleri ortaya çıktı – vivo V30 tanıtım tarihi
91Mobiles tarafından paylaşılan raporlar yaklaşan vivo V30 modelinin kamera özelliklerini gözler önüne seriyor. Buna göre akıllı telefon; 50 Megapiksel Sony IMX920 ana kamera ve 50 Megapiksel Sony IMX816 portre sensörüne ev sahipliği yapacak.
Bununla birlikte telefonda bir de ultra geniş açılı lens kullanılması söz konusu. İddialara göre bu sensörün çözünürlüğü ise 8 Megapiksel olacak. Öz çekimlerden ise benzer bir şekilde 50 Megapiksellik bir lens sorumlu olacak.
Fiyat/performans canavarı vivo V30 Pro'nun kamera özellikleri sızdı!
vivo V30 serisi 28 Şubat'ta kullanıcıların beğenisine sunulacak. Muhtemelen bundan birkaç ay sonra da globalde satışa çıkacak.
Bilindiği gibi akıllı telefon bir süredir çeşitli mağazaların camlarında sergileniyor. Söz konusu posterler cihazın tasarımına dair akıllardaki soru işaretlerini ortadan kaldırırken, aynı zamanda V serisi için bir ilk olacak Zeiss imzasını da gözler önüne seriyor.
Bilindiği üzere Çinli markalar arasında yeniden markalanma olayı bir hayli yaygın. Bu noktada yukarıda da belirtildiği gibi Vivo V30'un Vivo S18'in yeniden markalanmış bir versiyonu olacağı söyleniyor. Yani akıllı telefonların isimleri ve tasarımları farklı olsa da temelde aynı teknik özelliklere sahip olacaklar.
Kullanıcılara fikir vermesi açısından Vivo S18 teknik özellikleri şöyle;
Ekran6,78 inç OLED, 120Hz yenileme hızı, FHD+Selfie Kamera50 MPAna Kamera50 MP ana kamera, 8 MP ultra geniş açıİşlemciSnapdragon 7 Gen 3RAM8 GB, 12 GB, 16 GB LPDDR4XDepolama256 GB, 512 GBBatarya5000 mAh, 80W hızlı şarjİşletim SistemiAndroid 14 tabanlı OriginOS 4Ağırlık185,8 gramKalınlık7,45 mmDiğer Özellikler4 yıl ücretsiz pil değişimi, Bluetooth 5.4/Bluetooth 5.3, ekran içi parmak izi tarayıcı, yüz tanıma