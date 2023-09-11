vivo v29 vs iPhone 14 Plus Portre Modu Karşılaştırması

vivo'nun yeni duyurduğu ve oldukça iddialı olan 20.000 TL fiyatı ile de göz kamaştıran vivo v29 modeli ile Apple'ın şuan için en güncel telefonlarından olan iPhone 14 Plus Portre Modu'nu karşılaştırdık. Fiyat farkına değer mi? vivo v29 vs iPhone 14 Plus Portre Modu karşılaştırmasını kim kazandı?

vivo'nun yeni duyurduğu ve oldukça iddialı olan 20.000 TL fiyatı ile de göz kamaştıran vivo v29 modeli ile Apple'ın şuan için en güncel telefonlarından olan iPhone 14 Plus Portre Modu'nu karşılaştırdık. Fiyat farkına değer mi? vivo v29 vs iPhone 14 Plus Portre Modu karşılaştırmasını kim kazandı?

vivo v29 vs iPhone 14 Plus Portre Modu!

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Vivo V29

Vivo, Türkiye pazarında hızla büyüyen bir marka ve V29 modeli ile bu büyümesini sürdürmeye devam ediyor. Telefon, iddialı kamera özellikleri ve göz alıcı ekranı ile dikkat çekiyor.

Vivo V29'un en dikkat çeken özelliklerinden biri, "Star Işığı" (Aura Light) özelliği. Bu özellik, arka kamera düzeninde bulunan büyük bir ışık halkası sayesinde, standart flaşlara göre dokuz kat daha fazla ışık sunarak profesyonel stüdyo aydınlatmasına benzer bir yumuşaklık sağlıyor.

"Star Işığı" ile oluşturulan üç boyutlu aydınlatma efekti, yüzdeki gölgeleri gidererek ve karanlık alanları aydınlatarak fotoğrafları daha çarpıcı hale getirirken, yumuşak aydınlatma da kusurları gizleyerek öznenin doğal güzelliğini vurgular. Bu sayede, herhangi bir ışık koşulunda etkileyici portreler çekmek mümkün olur.

Akıllı Renk Sıcaklığı Ayarı, kameranın renk sıcaklıklarına uyum sağlayarak loş ortamlardaki nesneleri daha belirgin hale getirir ve parlak ve net portreler elde etmenizi sağlar. V29, grup selfie'leri ve Süper Grup Videoları için özel özelliklere sahip. Ön kamera, 50 MP AF Grup Selfie'si ve Süper Grup Videosu ile gülümsemeleri mükemmel şekilde yakalar. Vlog Movie Creator özelliği ile video oluşturmak kolaylaşıyor. Farklı düzenleme uygulamalarına ihtiyaç duymadan vloglar ve sosyal medya içerikleri oluşturabilirsiniz.

V29'un 6,78 inç boyutundaki AMOLED 3D kavisli ekranı, 120 Hz yenileme hızı ile çarpıcı görseller sunuyor. Ayrıca, SGS tarafından verilen üç profesyonel seviyede göz koruma sertifikası ile kullanıcıların göz sağlığına önem veriyor.

V29, Qualcomm Snapdragon 778G mobil platformu ile çalışıyor. 8 GB RAM + 8 GB Genişletilmiş RAM ile geniş depolama alanı sunarken, Ultra Büyük VC Biyonik Soğutma Sistemi ile optimum performans sağlıyor. 4600 mAh (TYP) güçlü bataryası ile uzun süre kesintisiz kullanım sunuyor. 80W Flaş Şarjı ile telefonunuzu hızlı bir şekilde şarj edebilirsiniz.

iPhone 14 Plus

iPhone 14 Plus, gücünü iPhone 13 ailesinde de kullanılan A15 Bionic işlemciden alıyor. 6.7 inç boyuta sahip FullHD Plus ekran bizleri karşıladı. 60Hz tazeleme hızına sahip olan Super Retina XDR ekran, HDR10 ve True Tone gibi teknolojileri de içerisinde barındırıyor.

İkili kamera dizilimine sahip olan cihazda f/1.6 12 Megapiksel ana kamera ve f/2.4 12 Megapiksel ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Öz çekim için f/2.2 12 Megapiksel kameraya yer verilmiş. Ana kamera, 4K videoda 24/25/30/60 FPS, 1080p videoda ise 25/30/60 FPS kayıt imkanı sunuyor.

6 GB LPDDR4X RAM ile tanıtılan modelde 128 GB, 256 GB ve 512 GB depolama seçenekleri bulunuyor. Bununla birlikte, iPhone 14 Plus modelinde 5G, Wi-Fi 6, Çift Hat, IP68 suya ve toza dayanıklılık ve uydu bağlantısı özellikleri de mevcut.

iPhone 14 Plus, 35W hızlı şarj ve 15W MagSafe hızlı şarj özelliğine sahip 4.323 mAh batarya ile tanıtıldı. iOS 16 işletim sistemiyle karşımıza çıkan cihazda yeşil, mor, mavi, siyah, beyaz ve kırmızı renk seçenekleri bulunuyor.