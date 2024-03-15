vivo, geçtiğimiz yıl kullanıma sunulan Android 14'ü uyumlu modellerine göndermeye devam ediyor. Çinli marka bu kapsamda son dönemde daha çok orta segmente odaklanıyor. Son gelen bilgiler ülkemizde de satışı bulunan bir modelin yeni yapıyı aldığını gözler önüne seriyor. Peki güncellemeyi alan bu vivo modeli hangisi?

vivo V23 Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesi aldı

vivo V23, Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 almaya başladı. Yeni yapı PD2167DF_EX_A_14.2.10.3.W30 derlemesiyle gelirken, Mart 2024 güvenlik yamasını da beraberinde getiriyor. Bununla birlikte yeni sürüm 5,5 GB boyutunda.

İşte Android 14 tabanlı Funtouch OS 14 güncellemesiyle gelen yeniliklerden bazıları:

Kilit Ekranı Saati

Kişiselleştirme yeteneğini artırmak için kilit ekranı saatinin saat düzeni stili ve yazı tipi ayarının yanı sıra Akıllı renk ters çevirme, Akıllı renk seçme ve Temel renk özelleştirme seçenekleri eklendi.

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Albümler

Resimleri düzenlerken görüntüleri özel çözünürlüklerde kaydetme desteği eklendi

Video düzenlemede, açıldığında orijinal kalitede videoları dışa aktarmanıza izin veren Orijinal kaliteli video dışa aktar seçeneği eklendi

Video düzenlemede çeşitli filtre efektleri eklendi

Kullanım senaryolarını ve efektleri sezgisel olarak yansıtmak için filtre küçük resimleri optimize edildi

Küçük Pencereler

Sürüklemeyi daha kolay hale getirmek için üst çubuk tasarımı eklendi

Uygulama içi içeriği kolayca görüntülemek için gezinme ve diğer senaryolarda mini pencereye geçmenizi sağlayan Mini küçük pencere modu eklendi. Tam ekran görünümüne geçmek için çift dokunabilirsiniz

Bölünmüş ekran ve küçük pencere yerleşimi eklendi, böylece küçük pencereleri bölünmüş ekran modunda açabilirsiniz

Sistem

Sistem yerleşik belleğini azaltarak ve yerleşik işlem bellek akışını iyileştirerek sistem belleği optimize edildi, böylece kullanıcıların günlük kullanımında sistem tarafından kullanılan belleği azaltarak kullanıcılara daha fazla bellek sağlandı

Şimdiye kadar Android 14 güncellemesi alan / alacak vivo modelleri şu şekilde sıralandı;