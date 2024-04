vivo T3x 5G Özellikleri ve Tanıtım Tarihi Belli Oldu

vivo, akıllı telefon işindeki çalışmalarını sürdürüyor. Çinli markanın bu kapsamda kullanıcıların beğenisine sunmaya hazırlandığı modellerden birisi de vivo T3x 5G. Akıllı telefonla ilgili bugüne dek ortaya çıkan sızıntıların ortak noktası orta segmente hitap edeceğini gösteriyor. Son gelen bigilerse cihazın kilit teknik özelliklerini gözler önüne seriyor. İşte vivo T3x 5G özellikleri ve potansiyel tanıtım tarihi!

vivo T3x 5G özellikleri ve tanıtım tarihi

vivo, 17 Nisan'da duyurulacak T3x 5G modeliyle ilgili paylaşımlarına devam ediyor. Çinli üreticinin yaptığı son paylaşımla akıllı telefonun 6,000 mAh'lik bir pilden besleneceğini ortaya koyuyor. Şu an için marka tarafından açıklanmasa da önceki raporlar bu bataryanın 33W ve üzeri şarj hızlarını destekleyeceğini iddia ediyor.

The all-new #vivoT3X is the multitasking partner you need with a 6000mAH Turbo Battery that never gives up on you, especially when you're in the zone to #GetSetTurbo! Know more https://t.co/SrcvfjQaY6 pic.twitter.com/WakBHJGLof — vivo India (@Vivo_India) April 13, 2024

vivo T3x 5G, 6.000 mAh'lik bir pile sahip olmasına rağmen 7,99 mm kalınlığıyla en ince telefonlardan birisi olacak. Bununla birlikte 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolamayla geleceğini söyleyelim. Tabii burada daha farklı seçeneklerin olma ihtimalini de akıllardan çıkarmamak önemli. Bununla birlikte 179 dolardan başlayan fiyat etiketine sahip olacağını belirtelim.

Akıllı telefonda Snapdragon 6 Gen 1 işlemci yer alacak. 4 nm mimariyle üretilen yonga seti; 4x 2.2 GHz ARM Cortex-A78 ve 4x 1.8 GHz ARM Cortex-A55 çekirdeklerine ek olarak Adreno 710 grafik birimine ev sahipliği yapacak.

Bununla birlikte geçen hafta tanıtılan Vivo V30 Lite 4G modelinin özellikleri şöyle;

ÖzellikDetaylar Boyutlar163.17 x 75.81 x 7.79-7.95 mmAğırlıkYaklaşık 188 gramEkran6.67 inç E4 AMOLED, FHD+ çözünürlük, 120HzÖn Kamera8 MPArka Kamera50 MP (ana) + 2 MP (derinlik)İşletim SistemiFunTouch OS 14 ile Android 14İşlemciSnapdragon 685RAM8 GB LPDDR4xDepolama256 GB UFS 2.2Pil5,000mAh kapasiteli, 80W hızlı şarjParmak İzi SensörüEkran altıBağlantıÇift 4G VoLTE, Wi-Fi, Bluetooth 5.0, GPSDiğer ÖzelliklerUSB-C, microSD kart yuvası, titreşim sensörü

