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vivo T3 5G Özellikleri ve Fiyatı Sızdırıldı

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Son dönemlerde akıllı telefon pazarındaki payını önemli seviyede artıran vivo, yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Özellikleri ve fiyatı sızdırılan vivo T3 5G, 6.67 inç AMOLED ekran, MediaTek Dimensity 7200 işlemci, 8 GB RAM, 128 GB/256 GB depolama alanı, 50 MP ana kamera, 16 MP ön kamera ve 5,000mAh batarya gibi özelliklere sahip olacak. Başlangıç fiyatı 240 dolar olarak belirlenen modelin Türkiye'de satışa sunulup sunulmayacağı ise henüz belli değil.

Son dönemlerde akıllı telefon pazarındaki payını önemli seviyede artıran vivo, bu başarısını sürdürebilmek için ürün yelpazesini genişletmeye devam ediyor. Bu kapsamda marka, yakın zamanda yeni T3 5G modeli ile tüketicilerin karşısına çıkacak. Merakla beklenen vivo T3 5G modelinin özellikleri ve fiyatı sızdırıldı.

vivo T3 5G özellikleri ve fiyatı (Beklenen)

Kısa süre önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo T3 5G, 6.67 inç boyutunda AMOLED ekranla gelecek. Full HD+ çözünürlüğe sahip bu ekran, 120 Hz yenileme hızı ile desteklenecek ve 1800 nit tepe parlaklık sunacak.

MediaTek tarafından üretilen Dimensity 7200 işlemcisinden güç alacak vivo T3 5G, 8 GB RAM ile gelecek. Ayrıca 128 GB ve 256 GB depolama alanı seçenekleri olacak. 44W hızlı şarjdan beslenen 5,000mAh kapasitesinde bir bataryadan güç çekecek.

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Ön tarafında 16 Megapiksel özçekim kamerasına yer verecek akıllı telefonun arka kasasında üçlü kamera kurulumu yer alacak. Bu kurulumsa 50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens + Flicker sensöründen oluşacak. Bu kameralar ile 4K'da 30 FPS video kaydı alınabilecek.

Beklenen vivo T3 5G özellikleri şu şekilde sıralandı;

ÖzellikDeğerEkran6.67 inç AMOLED

Full HD+ çözünürlük

120 Hz yenileme hızı

1800 nit maksimum parlaklıkİşlemciMediaTek Dimensity 7200RAM8 GBDepolama128 GB / 256 GB + microSD kart desteği (maksimum 1TB)Arka Kamera50 Megapiksel Sony IMX882 ana kamera + 2 Megapiksel bokeh lens + Flicker sensörüVideo Kaydı4K 30fpsÖn Kamera16 MegapikselBatarya5,000mAh, 44W FlashCharge desteğiSesÇift stereo hoparlörSu ve Toz DirenciIP545G DesteğiVarRenk SeçenekleriCrystal Flake, Cosmic BlueTahmini Fiyat240 dolar

Sızan bilgilere göre vivo T3 5G başlangıç fiyatı 240 dolar olacak. İlk olarak Hindistan'da piyasaya sürülmesi beklenen modelin ülkemizde satışa sunulup sunulmayacağı ise şimdilik belirsiz.

Kaynak: Shiftdelete / Teknoloji

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