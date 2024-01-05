vivo, 6G Teknolojisinin Gelişimine Öncülük Ediyor

vivo, mobil iletişim dünyasında devrim niteliğindeki 6G teknolojisinin gelişimine öncülük edenler arasında yer alıyor. 6G, iletişim sektörüne ve kullanıcılara olağanüstü fırsatlar sunarak, yüksek kaliteli çevrimiçi oyunlar, etkileşimli 3D sanal deneyimler ve Artırılmış Gerçeklik (XR) uygulamalarında sınırları zorlayacak. İşte tüm detaylar…

vivo, 6G ile neleri hedefliyor?

Şirket, yapay zekanın gücünü kullanarak 6G çağında öne çıkacak temel teknolojileri geliştiriyor. Bu teknolojiler arasında sıfıra yakın güç IoT, 6G uydu entegre ağı ve mobil ağlar ile bilgi işlemin yakınsaması bulunuyor. Dünya genelindeki endüstri ortaklarıyla işbirliği yaparak, bağlantılı bir dijital dünya vizyonunu gerçeğe dönüştürme hedefine odaklanıyor.

vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, 6G hakkındaki kapsamlı araştırmalarını paylaştı. "Yapay Zeka ve İletişimin Yakınsaması", "Entegre Algılama ve İletişim Teknolojileri" ve "6G Ağ Mimarisi" başlıklı teknik incelemelerle, geleceğin mobil iletişim standartlarını belirleyecek teknolojilere vurgu yapıyor.

Yapay Zeka için 6G adımı!

Yapay zeka, 6G çağında iletişim sistemlerini verimlilik, düşük gecikme süresi, güvenilirlik ve geniş bağlantı kapasitesi açısından dönüştürüyor. vivo İletişim Araştırma Enstitüsü, bu alanda sıra dışı çözümlerle kullanıcı deneyimini en üst düzeye çıkarmayı hedefliyor. Yapay zeka destekli ağlar, veri gizliliğine odaklı 6G sistemleri ve birleşik yaşam döngüsü yönetimi, vivo'nun geleceğin iletişimini tasarlamada benimsediği temel prensiplerden sadece birkaçı.

Entegre Algılama ve İletişim (ISAC) ne işe yarıyor?

ISAC teknolojisi, algılama ve iletişim teknolojilerini bir araya getirerek endüstriyel otomasyon, akıllı sağlık hizmetleri ve akıllı ulaşım gibi alanlarda devrim yaratıyor. vivo, ISAC ile gelecekteki dijital dünyada kullanıcılara benzersiz kolaylıklar sunmayı amaçlıyor. 6G sistemleri, çok bantlı işbirlikçi algılama, mobilite yönetimi ve farklı algılama modlarına dayanan prototiplerle kullanıcılara yönelik çeşitli senaryoları düşünüyor.

6G Ağ mimarisi neler sunacak?

6G ağ mimarisi tasarımı, iletişim, yapay zeka ve algılama teknolojilerinin entegrasyonunu içeriyor. vivo, 6G ağ mimarisinde yapay zeka ve ISAC gibi özellikleri destekleyerek, iletişimin ötesinde çok boyutlu hizmetler sunarak kullanıcılara üst düzey bir deneyim vaat ediyor. Bu tasarım ilkeleri, 5G'nin avantajlarını korumak, yeni 6G gereksinimlerini karşılamak ve temel yetenekleri geliştirmek üzerine odaklanıyor.