Viento UAV Takımı TEKNOFEST 2025'te İki Ödül Kazandı

Hasan Kalyoncu Üniversitesi öğrencilerinin oluşturduğu Viento UAV Takımı, tasarladıkları insansız hava aracı (İHA) ile TEKNOFEST 2025'te Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda birincilik ve Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Özel Ödülü'nü kazandı.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümünden 7 öğrenci, Viento UAV Takımı çatısı altında kendi İHA'larını tasarlayıp TEKNOFEST'te başarı elde etmek için yoğun çaba gösterdi.

Omuz omuza çalışarak üretim sürecini tamamlayan öğrenciler, İHA'nın daha hafif ve manevra kabiliyeti yüksek olabilmesi için köpük malzeme tercih etti.

Ürettikleri İHA ile TEKNOFEST 2025 Uluslararası Sabit Kanatlı İnsansız Hava Aracı Yarışması'nda birincilik elde eden genç mühendisler ayrıca Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Özel Ödülü'nü de almayı başardı.

"Yarışma tarihinin en isabetli oranını yakaladık"

Viento UAV Takım Kaptanı Muhammed Değer, AA muhabirine, yarışmalarda sürekli birinci olmayı amaçladıklarını ve hayallerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

Ürettikleri İHA'da köpük malzemeler kullandıkları için hızlı manevralarla görevleri kısa sürede yerine getirdiklerini belirten Değer, şöyle konuştu:

"Bizim uçağımız 1 kilo 300 gram ağırlığında yaklaşık 800 gram yük taşıyabiliyordu. Yarışma gereği iki tane görevimiz var. Birincisi sonsuz manevra hareketi olan sekiz çizmekti, ikincisi ise konumu bilinmeyen hedeflerin tespiti ve bu hedeflere yük bırakılmasıydı. İlk hedefi tüm takımlar gerçekleştirdi ama ikinci hedefi yalnızca bizim takımımız yaptı. Bunun haklı gururunu yaşıyoruz. Biz hedefi 6 metre kala vurduk, bu da yarışma tarihinin en isabetli oranını yakaladığımız anlamına geliyor."

"Bizim göklere karşı büyük bir sevdamız var"

Değer, atölye sürecinde birçok kez başarısızlık yaşadıklarını ancak hiçbir zaman vazgeçmediklerini ifade etti.

Göklerde olmayı çok sevdiğini belirten Değer, "Bizim göklere karşı büyük bir sevdamız var. Uçakları tasarlamaktan ve bu vatan için üretmekten gurur duyuyoruz. İnsansız hava araçlarında ülkemizin geldiği nokta bizi motive ediyor." şeklinde konuştu.

HKÜ Elektrik-Elektronik Mühendisliği Fakültesi Dr. Öğr. Üyesi Fatih Alisinanoğlu da öğrencilerinin elde ettiği başarıyla gurur duyduğunu söyledi.

Doğru planlama ve disiplinli çalışmanın her zaman başarı getirdiğini dile getiren Alisinanoğlu, "Bu yıl yarışmayı çifte ödülle tamamladık. Öğrencilerimizin gösterdiği azim, takım ruhu ve başarılarından dolayı hepsini tebrik ediyorum. Ülkemizin SİHA alanındaki atılımları genç mühendisler için ilham kaynağı oldu." dedi.