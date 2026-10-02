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Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Güneydoğu TEKNOFEST'te Bayraktar'la buluştu

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Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri Güneydoğu TEKNOFEST'te Bayraktar'la buluştu
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Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şanlıurfa'daki Güneydoğu TEKNOFEST'te teknoloji ve havacılık projelerini inceledi. Öğrenciler, Selçuk Bayraktar ve Osman Hansu'dan bilgi aldı, SOLOTÜRK pilotu Murat Bakıcı ile havacılık ve savunma sanayisini konuştu.

Van Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, Şanlıurfa'da düzenlenen Güneydoğu TEKNOFEST'e katılarak teknoloji ve havacılık alanındaki projeleri yerinde inceledi.

Şanlıurfa GAP Havalimanı'nda gerçekleştirilen etkinlikte yer alan öğrenciler; Türkiye'nin havacılık ve teknoloji alanındaki projelerini yakından inceleme, teknoloji yarışmalarını ve yenilikçi çalışmaları yerinde görme fırsatı buldu. Öğrenciler etkinlik kapsamında TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ve TEKNOFEST Yönetim Kurulu Üyesi Doç. Dr. Osman Hansu ile bir araya gelerek teknoloji alanındaki çalışmalar hakkında bilgi aldı. Programda ayrıca Türk Hava Kuvvetlerinin gösteri ekibi SOLOTÜRK'ün Yarbay Pilotu Murat Bakıcı ile bir araya gelen öğrenciler, havacılık ve savunma sanayisine yönelik sohbet gerçekleştirdi.

Okul yönetiminden yapılan açıklamada, öğrencilerin bilim, teknoloji, havacılık ve milli projeler alanında gelişim göstermelerinin önemsendiği belirtildi. Açıklamada, organizasyonun gerçekleşmesine katkı sağlayan Van Valiliği, Van İl Milli Eğitim Müdürlüğü, okul idarecileri, öğretmenler ve Doç. Dr. Osman Hansu'ya teşekkür edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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